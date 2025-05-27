РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

О чем идет речь:
- РФ накапливает войска возле Черниговской и Сумской областей
- Украина не может перебросить войска на "горячие" участки фронта
РФ стянула войска к границе с Черниговской и Сумской областями. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.
Он отметил, что оккупанты держат украинские подразделения в напряжении, не давая перебросить военных на другие участки фронта.
"Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали (подразделения - ред.) на более горячие участки фронта", - рассказал Мысник.
Сейчас наибольшая концентрация оккупантов фиксируется в Курской области вблизи границы с Сумской областью. Там враг пытается расширять зону активных боевых действий. В то же время украинские защитники мастерски уничтожают оккупантов и не дают продвинуться вглубь территории Украины.
Ситуация на фронте в Сумской области - последние новости
Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.
Напомним, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.
Также ранее сообщалось, что РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области - СМИ раскрыли детали. У Путина никогда не было цели "заключить перемирие", кампанию планировали, даже несмотря на переговоры, считает Нико Ланге.
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