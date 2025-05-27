РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

На Сумщине попытки прорыва являются регулярными, но система обороны крепкая и хорошо организованная, отметил спикер ОТГВ "Северск".

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Россия накапливает силы на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты DeepState

Ключевые тезисы Мысника:

Россияне накапливают силы в Курской области

ДРГ пытаются прорываться на территорию Украины

ВСУ эффективно сдерживают врага и уничтожают вражескую пехоту

Российские войска накапливать силы на территории Курской области, граничащей с Украиной. Также россияне пытаются проникать на украинскую территорию, однако Силы обороны уничтожают врага. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник.

"Они (россияне - Главред) имеют накопления определенные на территории Курской области и (пытаются - Главред) расширять зону активных боевых действий, заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться в глубь территории", - рассказал он. видео дня

Мысник отметил, что на Сумщине также зафиксированы попытки прорыва российских диверсионно-разведывательных групп. Однако система обороны в регионе очень прочная и хорошо организованная.

"Сохраняется опасность применения (ДРГ - Главред), но у нас достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы, давать отпор или уничтожать их. Но враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, выявлять наши позиции, чтобы потом в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары", - пояснил Мысник.

Спикер добавил, что оккупанты применяют комбинированные удары, сочетая наземные атаки с воздушными ударами.

"Это в основном пехота на каких-то средствах передвижения: квадроциклы, мотоциклы, потому что именно тяжелая военная техника не может свободно здесь действовать, потому что мы своевременно ее идентифицируем и уничтожаем, поэтому именно такая тактика реализации их численного преимущества. Пытаются пройти, накопиться и как-то зафиксироваться", - добавил он.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска закрепились на северо-востоке Сумской области, в частности на линии Веселовка - Журавка - Новенькое - Басовка. Активные бои продолжаются вокруг Беловодов и в Локнях, рассказали в DeepState.

ГПСУ сообщила, что в Сумской области российские оккупанты пытаются расширить зону наступления, заходя малыми группами вглубь украинской территории. Активнее всего такие попытки фиксируют в направлениях Басовка, Журавка, а также Владимировка и Веселовка.

Кроме этого, россияне стремятся создать "буферную зону". Сейчас под контролем врага находятся четыре села: Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Жители этих сел давно эвакуированы, угрозы для гражданских нет.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

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