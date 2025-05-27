Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

Руслана Заклинская
27 мая 2025, 16:29
284
На Сумщине попытки прорыва являются регулярными, но система обороны крепкая и хорошо организованная, отметил спикер ОТГВ "Северск".
РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине
Россия накапливает силы на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты DeepState

Ключевые тезисы Мысника:

  • Россияне накапливают силы в Курской области
  • ДРГ пытаются прорываться на территорию Украины
  • ВСУ эффективно сдерживают врага и уничтожают вражескую пехоту

Российские войска накапливать силы на территории Курской области, граничащей с Украиной. Также россияне пытаются проникать на украинскую территорию, однако Силы обороны уничтожают врага. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник.

"Они (россияне - Главред) имеют накопления определенные на территории Курской области и (пытаются - Главред) расширять зону активных боевых действий, заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться в глубь территории", - рассказал он.

видео дня

Мысник отметил, что на Сумщине также зафиксированы попытки прорыва российских диверсионно-разведывательных групп. Однако система обороны в регионе очень прочная и хорошо организованная.

"Сохраняется опасность применения (ДРГ - Главред), но у нас достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы, давать отпор или уничтожать их. Но враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, выявлять наши позиции, чтобы потом в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары", - пояснил Мысник.

Спикер добавил, что оккупанты применяют комбинированные удары, сочетая наземные атаки с воздушными ударами.

"Это в основном пехота на каких-то средствах передвижения: квадроциклы, мотоциклы, потому что именно тяжелая военная техника не может свободно здесь действовать, потому что мы своевременно ее идентифицируем и уничтожаем, поэтому именно такая тактика реализации их численного преимущества. Пытаются пройти, накопиться и как-то зафиксироваться", - добавил он.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска закрепились на северо-востоке Сумской области, в частности на линии Веселовка - Журавка - Новенькое - Басовка. Активные бои продолжаются вокруг Беловодов и в Локнях, рассказали в DeepState.

ГПСУ сообщила, что в Сумской области российские оккупанты пытаются расширить зону наступления, заходя малыми группами вглубь украинской территории. Активнее всего такие попытки фиксируют в направлениях Басовка, Журавка, а также Владимировка и Веселовка.

Кроме этого, россияне стремятся создать "буферную зону". Сейчас под контролем врага находятся четыре села: Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Жители этих сел давно эвакуированы, угрозы для гражданских нет.

Читайте также:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумщина Сумская область новости Сумской области война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:25Мир
В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 мая

16:22Война
"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

15:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Последние новости

16:48

Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

16:38

Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

16:31

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

16:29

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

16:25

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
16:22

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 маяВидео

16:06

Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

15:56

"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

15:40

Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

Реклама
15:30

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

15:28

В Украине изменится зарплата учителей: сколько средств начислят "сверху"

15:22

Картофель будет свежим и не будет прорастать 4 месяца, если хранить его в необычном месте

15:21

Светит до 8 лет тюрьмы: ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем тут ТЦК

15:20

Эффективные способы увеличить густоту волос новости компании

14:58

Как правильно приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: советы от шеф-повара

14:33

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

14:33

Оккупанты штурмуют Сумскую область: Демченко раскрыл замысел врага

14:23

РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины - Defense Express

14:22

"Мне осталось немного": Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о болезни

14:08

Украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка - детали

Реклама
14:07

Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности

14:00

Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечкиВидео

13:52

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

13:42

В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

13:35

В России цинично оправдывают удары по Украине: что придумали в Кремле

13:32

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

13:27

"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчасВидео

13:27

"Загонял себя в яму": Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере

13:21

Как приготовить моцареллу дома: простой рецепт всего из трех ингредиентов

13:12

РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак" – генерал ВСУ

13:06

Цены впечатляют: в столице Украины заметно подскочила стоимость квартир

12:41

Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев – что обсуждали

12:37

В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг: в чем причина

12:36

Не 33, как все думают: сколько букв было в украинском алфавите сначала

12:32

"С меня хватит": в Сенате США требуют от Трампа ударить санкциями по РФ

12:31

"Жара еще будет": синоптик сказала, где в Украине солнце пригреет до +24 °C

12:31

"Бесконечный" запас: эксперт оценил, на сколько лет войны у РФ хватит денегВидео

12:24

American Music Awards 2025: кто стал артистом года

11:58

В плену РФ погибли более 200 украинских военных – Associated Press

11:52

Отключения света могут вернуться: эксперт объяснил, когда и почему

Реклама
11:52

Амбасадор "Шахтера" Квиткова и "динамовец" Бражко: бывшие новой парочки

11:49

Гороскоп Таро на новолуние 27 мая: Водолеям - выбор, Ракам - белая полоса, Львам - победаВидео

11:48

Как защитить кран от накипи: дедовский метод, который работает на все 100%

11:39

В Украине неожиданно подешевел базовый продукт: на сколько упали цены

11:18

Ложные цели отвлекают ПВО: в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

10:50

Лунный календарь стрижек на июнь 2025

10:50

Стянули большие резервы: враг пытается захватить еще один город Украины

10:49

Исполнитель роли Сулеймана из "Великолепного века" получил тюремный срок

10:47

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Скорпионам - выбрать радость, Весам - большие перемены

10:46

Китайский гороскоп на завтра 28 мая: Петухам - конфликты, Крысам - проблемы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять