Армия РФ изменила тактику наступления: к чему готовится враг на юге Украины

Армия РФ после многих неудач перешла на тактику малых групп пехоты.

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Армия оккупантов изменила тактику наступления / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Вы узнаете:

В чем заключается новая тактика наступления оккупантов

К чему готовятся оккупанты в летний период

На юге Украины российские военные собрали определенное количество сил и средств для летнего наступления, которое будет происходить малыми штурмовыми группами. О том, как будут происходить такие наступательные действия, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире канала "Мы - Украина".

По его словам, традиционно считается, что для осуществления прорыва надо собрать большое количество сил и средств: штурмовые подразделения, подразделения прорыва, подразделения первого, второго, третьего эшелонов, группы поддержки. Однако теперь российская армия действует по-другому: после многих неудач она перешла на тактику малых групп пехоты.

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"Он (враг, - ред.) действует так. Есть наша траншея, наше укрепление, наша позиция. Туда наносится поражение всеми средствами, которые есть у него на вооружении, а это и управляемые авиационные бомбы, и артиллерия, и управляемые авиационные ракеты, FPV-дроны, средства РЭБ. Он осуществляет влияние на эту позицию", - рассказал Волошин.

В результате, говорит он, эта позиция фактически разрушается - там не остается ни одного укрепления, ни одного хранилища, ни одной уцелевшей траншеи, чтобы держать оборону.

"И потом под прикрытием РЭБа, дронов, авиации заходит быстро на мотоциклах, багги, квадроциклах малая группа пехоты в количестве 5-7 человек, и так враг осуществляет продвижение, вклинивание в нашу оборону, захват наших позиций и наших населенных пунктов", - пояснил военный.

Он заверил, что для проведения таких штурмовых действий летом на юге "враг собрал определенное количество сил и средств".

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Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумщины, но ландшафт области и специфика ведения боевых действий не позволяют врагу пройти украинскую оборону.

Ранее стало известно, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на правом берегу Херсонской области.

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