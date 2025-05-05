"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

Что известно:
- РФ в разы увеличила количество ударов КАБами по Сумщине
- На Курщине и Сумщине уменьшилась интенсивность боев
- Сейчас нет угрозы наступления на Сумы
Российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные. В то же время оккупанты в разы усилили удары КАБами по границе Сумской области. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Он акцентировал на том, что враг очень часто задействует авиацию для ударов по территории Украины в Сумской области. В то же время лейтенант отметил, что интенсивность боев на Курщине и Сумщине значительно уменьшилась после выхода украинских подразделений с территории Курской области.
"Это лишний раз подтверждает, что заход врага на некоторые территории Сумщины используются для тактического преимущества относительно наших подразделений на Курщине, а не для наступления на Сумы, о котором все кричали", - написал лейтенант.
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Как писал Главред со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, российские оккупанты хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области. По его словам, от линии боевого соприкосновения до центра Сум осталось всего 25 километров.
Также захватчики накапливают силы в селе Журавка и стремятся закрепиться в Басовке для дальнейшего движения на Локню, сообщает DeepState.
Недавно представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий успокоил украинцев и заявил, что пока нет никаких поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков".
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