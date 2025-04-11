Враг может усилить наступление на Сумщине и Харьковщине: военный назвал сроки

Украинские военные работают над сдерживанием крупной группировки.

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Украинским военным удается сдерживать вражеские силы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что сказал Мусиенко:

Силы обороны отражают вражеские атаки в Сумской и Харьковской областях

В Белгородской области ВСУ сдерживают формирование противником ударного кулака

Интенсивность боев может возрасти через несколько недель

Силы обороны Украины отражают оккупационную армию страны-агрессора России, которая проводит наступательные действия в Сумской и Харьковской областях. Об этом в эфире Еспресо рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

По его словам, группировка, которую РФ сформировала для этого наступления уже задействована, но украинские военные сделали несколько важных шагов, в частности превентивных действий на территории Белгородской области.

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Таким образом ВСУ не допускают формирования противником большого ударного кулака для наступления, который бы позволил врагу быстро прорваться на территорию Украины.

Сдерживание оккупантов очень важно для защиты областного центра Сумской области и недопущения создания врагом плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины или для формирования так называемой санитарной зоны.

"В целом сейчас действительно ведутся активные боевые действия в направлении Сумщины и Харьковщины. Интенсивность боев в перспективе может возрасти - особенно в конце апреля или в начале мая. В то же время принимается ряд превентивных мер, чтобы не позволить врагу накопить ресурсы и большими силами начать реализацию оперативных целей. Таким образом, наступательные действия уже продолжаются, и Силы обороны Украины отражают их как на Сумщине, так и на Харьковщине", - добавил Мусиенко.

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Напомним, Главред писал, что на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра для россиян сложилась катастрофическая ситуация. Командование РФ удерживает некоторых подчиненных на островах без ротации еще с января 2025 года. Кроме того, "на грани срыва" обеспечение оккупантов.

Ранее стало известно, что российские оккупанты активизировались в Сумской и Харьковской областях. Источники ВВС в Генштабе сообщили, что для Харькова непосредственной угрозы нет, а вот Сумы могут оказаться под ударом.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что армия ВС РФ оккупировала населенный пункт Александрополь в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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