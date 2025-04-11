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РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2025, 02:28
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Военный считает бесперспективным вероятное наступление на Запорожье.
ВСУ
На каких направлениях РФ пойдет в наступление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

О чем говорит лейтенант ВСУ:

  • Россияне пойдут в наступление летом
  • Самые активные бои могут быть на двух направлениях

Российские оккупанты летом пойдут в новое наступление. Они могут давить на Северском или Константиновском направлениях. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

При этом он убежден, запорожские степи и Покровско-Мирноградская агломерация являются сложными и бесперспективными направлениями для продвижения и успеха. Там выровненная линия фронта и сложная местность.

видео дня

На Северском направлении противник уже продвинулся в сторону Тернов, что осложнило положение украинских защитников в Серебрянском лесу. Продвижение оккупантов в с Ямполовки могут привести к выходу врага к реке Северский Донец, "но там пока еще не так все плохо".

"Также россияне овладели господствующими высотами возле Белогоровки и пытались проскакивать дальше в Григорьевку, но пока также тщетно. Вполне возможно, что будут прорываться они с юга в районе Выемки, но там им не везет", - сказал "Алекс".

карта сражений
Ситуация на фронте / фото: DeepState

Тяжелым остается и Константиновское направление.

"Враг пытается рандомными группами пролетать на Констаху (Константиновку - ред.) и стараются обходить участки ответственности Азова, потому что там им тоже не везет. В общем не глупые люди и по картам поймут возможные варианты событий", - добавил он.

карта сражений
Ситуация на фронте / фото: DeepState

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине нет оснований для паники из-за заявлений о "наступлении на Сумы и Харьков". Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий, ситуация на северном отрезке фронта остается стабильной и не претерпела существенных изменений.

Тем временем Силы обороны Украины осуществили наступ ление на территорию Белгородской области России. Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что эта операция направлена на формирование санитарной зоны вдоль границы.

Кроме того, украинским подразделениям удалось вернуть контроль над ранее утраченными позициями в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

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