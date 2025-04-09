ВСУ восстановили позиции на востоке: в DeepState назвали, где продвинулся враг

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- Сил обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции
- РФ продвинулась в Донецкой области
Подразделениям Сил обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции в Донецкой области.
Об успехе украинских защитников идет речь в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.
Уточняется, что украинским защитникам удалось восстановить позиции возле Котлино в Донецкой области.
В то же время подчеркивается, что армия страны оккупанта РФ продвинулась в районе Катериновки, Калиново и Надеждинки Донецкой области
"Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Котлино. Враг продвинулся возле Катериновки, Калиново и Надеждинки ", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.
Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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