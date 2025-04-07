Операция ВСУ в двух областях России: Зеленский раскрыл важные детали

ВСУ ведут активные действия в приграничных районах на территории врага, сообщил Александр Сырский.

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Александр Сырский доложил об операции ВСУ в РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Telegram-канал А. Сырского

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Сырский доложил Зеленскому о продолжающейся операции ВСУ в РФ

ВСУ ведут активные действия в приграничных районах на территории врага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении в понедельник, 7 апреля, размещенном в Telegram.

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"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель, как и раньше, - максимально защитить нашу землю, защитить наши громады на Сумщине, на Харьковщине от российских оккупантов", - сказал Зеленский.

Кроме того, Сырский докладывал президенту об активности украинских подразделений по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага.

"Важно, что благодаря храбрости и благодаря стойкости наших воинов на Курщине, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области. Абсолютно важно по фронту и в дальнейшем уничтожать российскую технику, всю логистику, которой пользуется оккупант", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Операция в Белгородской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

Как писал Главред, ранее в ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Были опубликованы карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья).

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявления РФ о наступлении на Белгородщину, заявил так: "Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами".

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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