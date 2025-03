В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

Ключевые тезисы:

Украинские войска недавно продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 18 и 19 марта, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юг и юго-запад от Демидовки, вдоль международной границы к северо-западу от города Белгород.

Аналитики добавили, что связанный с Кремлем российский милблогер утверждал, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Графовки (на юго-восток от Демидовки).

Также отмечается, что российские войска 19 марта продолжили наземную операцию, чтобы оттеснить украинцев от позиций в Курской области.

Напомним, как сообщал Главред, 18 марта россияне заявили, что Вооруженные силы Украины якобы попытались начать наступательные действия на границе с Белгородской областью РФ.

Спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумской области и закрепиться там. Однако украинские защитники отражают попытки штурмов противника.

Кроме того, представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мисник говорил, что на северных рубежах Украины наблюдается активное передвижение российских подразделений, ранее участвовавших в боевых действиях в Курской области.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.