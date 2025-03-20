Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

Мария Николишин
20 марта 2025, 08:23
278
Россияне также хотят оттеснить ВСУ от позиций в Курской области.
В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно
Продвижение ВСУ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ключевые тезисы:

  • ВСУ, вероятно, продвинулись в Белгородскую область
  • Неизвестно, удерживают ли они эти позиции
  • Российские войска продолжили наступать в Курской области

Украинские войска недавно продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 18 и 19 марта, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юг и юго-запад от Демидовки, вдоль международной границы к северо-западу от города Белгород.

видео дня

Аналитики добавили, что связанный с Кремлем российский милблогер утверждал, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Графовки (на юго-восток от Демидовки).

Также отмечается, что российские войска 19 марта продолжили наземную операцию, чтобы оттеснить украинцев от позиций в Курской области.

"Российские войска атаковали к западу от Суджи возле Гоголевки, на юго-запад от Суджи возле Олешни, к югу от Суджи возле Гуево и Горналя, а также у международной границы в Сумской области возле Басовки", - говорится в сообщении.

В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно
Суджа / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 18 марта россияне заявили, что Вооруженные силы Украины якобы попытались начать наступательные действия на границе с Белгородской областью РФ.

Спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумской области и закрепиться там. Однако украинские защитники отражают попытки штурмов противника.

Кроме того, представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мисник говорил, что на северных рубежах Украины наблюдается активное передвижение российских подразделений, ранее участвовавших в боевых действиях в Курской области.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Белгород война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

09:20Синоптик
В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

08:23Фронт
Взрывы в Энгельсе: под удар мог попасть аэродром, где базируются бомбардировщики

Взрывы в Энгельсе: под удар мог попасть аэродром, где базируются бомбардировщики

07:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
944 гривны надбавки: кому из пенсионеров доначислят выплаты уже в апреле

944 гривны надбавки: кому из пенсионеров доначислят выплаты уже в апреле

Китайский гороскоп на сегодня 20 марта: Тиграм - несчастье, Свиньям - неуверенность

Китайский гороскоп на сегодня 20 марта: Тиграм - несчастье, Свиньям - неуверенность

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Ани Лорак так и не вернулась в РФ после тайной свадьбы - что произошло

Ани Лорак так и не вернулась в РФ после тайной свадьбы - что произошло

Проверьте свой мозг: найдите спрятавшегося в комнате попугая за 7 секунд

Проверьте свой мозг: найдите спрятавшегося в комнате попугая за 7 секунд

Последние новости

09:23

София Ротару не смогла разорвать последнюю связь с РФ - детали

09:20

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

08:52

Путин защищает энергетическую инфраструктуру: какие условия могут выдвинуть УкраинеВидео

08:39

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

В ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область - что известно

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
08:10

Телефонный разговор Трампа и Путина: реальные последствия и что дальшемнение

08:06

Владимир Остапчук показал редкое фото сына от первой жены - причина

07:28

Взрывы в Энгельсе: под удар мог попасть аэродром, где базируются бомбардировщикиВидео

06:38

Самая массированная атака дронов на Кропивницкий: 8 раненых, среди них – ребенокФото

Реклама
06:10

Итог переговоров: Путин послал Трампа с его перемириеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите хитрого паука в замусоренной комнате за 5 секунд

05:20

Как легко избавиться от следов косметики на ткани: лайфхак с копеечным средством

04:30

Могут скрывать депрессию: 5 рабочих привычек, которые не стоит игнорировать

04:07

Хитрые дачники всю зиму собирают лотки от яиц: для чего они это делают

03:30

Оптическая иллюзия покажет, кто вы - творческая личность или прагматикВидео

03:04

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

02:46

Украина и РФ согласились прекратить удары по энергетике, но есть нюанс - Sky News

02:30

Макрон позвонил Зеленскому прямо посреди видеоконференции: как поговорилиВидео

02:00

"Это не о статусе": Марина Боржемская заговорила о своем спутнике

01:55

Зеленский откровенно высказался насчет прямых переговоров с представителями РФ

Реклама
01:44

"Путин готовит наступательные операции": Зеленский назвал 3 направления

01:30

"Я чертовски горжусь": дочь Уиллиса показала свежее фото тяжелобольного актера

01:08

"F-16 прилетели": Зеленский заинтриговал заявлением о новой партии истребителей

00:43

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

00:34

Трамп заинтересовался станцией: Зеленский рассказал о судьбе Запорожской АЭС

00:32

"Мы сильнее": Зеленский заявил, что Путин уже не в выигрышной позиции

00:12

Прогремело около 30 взрывов: оккупанты атаковали жилые районы КропивницкогоВидео

00:01

"Будем верить в лучшее": Зеленский рассказал, каким будет "энергетическое перемирие"

19 марта, среда
23:53

"Стало очень горячо, враг пытается прорваться": есть ли угроза наступления на Сумы

23:47

В Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским

23:07

"Чтобы за что-то жить": старшая дочь Елены Кравец призналась, чем зарабатывает

22:48

Скандальная дочь Киркорова высказалась о смерти дедушки - детали

22:45

Похищение РФ украинских детей: важное заявление Вашингтона о расследовании

22:41

Тариф на газ может резко вырасти уже летом: эксперт назвал новую цену

22:02

"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

22:00

Третья жена Сергея Тигипко показала его девятимесячную дочь-модницу

21:56

Брюнетка с короткой стрижкой: у мужа Тодоренко новая женщина

21:52

Кортни Лав отказывается от американского гражданство из-за "Трампа-цианида"

21:51

Трамп "забанил" одно из главных требований Путина: заявление Белого дома

21:50

Пережил теракт в Еленовка: в Украину из плена вернулся друг Дмитрия "Ореста"ФотоВидео

Реклама
21:11

Россияне нафантазировали "сбитие" F-16 на Сумщине: Воздушные силы отреагировали

20:38

Переговоры с Трампом и обмен пленными: главные новости Украины (дайджест)

20:36

Что достанется Киркорову после смерти отца

20:27

Можно ли повторно использовать пергаментную бумагу – лайфхак

20:26

Три отделения - три функции: для чего на самом деле нужны отсеки в стиралке

20:24

Украине могут передать новые ЗРК Patriot: у Трампа сделали важное заявлениеВидео

20:15

Что посадить возле помидоров - защитите урожай естественным способом

19:45

В Украину идет потепление, но местами будет -10 градусов: синоптики назвали регионы

19:43

"Я поддержал этот шаг": Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом

19:42

Повторный удар РФ баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци: есть тяжело раненые

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять