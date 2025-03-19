ВСУ выбивают россиян: в ГПСУ сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

Что сообщил Демченко:
- ВСУ отбивают попытки оккупантов прорваться на Сумщину
- Враг пользуется тактикой малых штурмовых групп
- Украинские военные выбивают противника иногда еще на подступах к границе
Оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумской области и закрепиться там. Однако украинские защитники отражают попытки штурмов противника.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, для штурма границы с Сумской областью враг выбрал привычную для себя тактику малых штурмовых групп.
"То, что больше всего беспокоит граждан, это ситуация в направлении Новенького и Журавки в Сумской области, потому что за последний период враг пытается там сделать какие-то действия для того, чтобы расширить зону активных боевых действий уже по территории Украины и для этого он использует такие малые штурмовые группы, которые пытаются зайти на нашу территорию", - рассказал Демченко.
В ГПСУ утверждают, что сейчас у врага нет успеха, Силы обороны Украины выбивают вражеские группы, причем как и на территории Украины, так и на подступах к границе.
Ситуация в Сумской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ОТУВ "Северск" предупреждали о том, что на северных рубежах Украины наблюдается активное передвижение российских подразделений, ранее участвовавших в боевых действиях в Курской области. Немалое количество вражеских сил приближается к границе с Сумской областью.
Накануне в ISW сообщили, что геолокационные кадры от 16 и 17 марта свидетельствуют о том, что вражеским войскам РФ удалось продвинуться в пределах населенного пункта Басовка, что на Сумщине.
Ранее также в СНБО заявили, что российские оккупанты активизируют свои действия в приграничных районах Сумщины. Враг накапливает силы для нового удара по области.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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