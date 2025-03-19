США "сливают" красные линии Украины: названы детали плана Трампа касательно мира

О чем сказал Горбач:
- США уже уступили многие красные линии Украины
- Трамп не признает "козыри" Украины и передает их России
Соединенные Штаты не стремятся повышать значимость Украины в этих переговорах и уже уступили многими ее красными линиями. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
По его словам, одним из показательных примеров политики администрации Трампа стало отклонение перспективы членства Украины в НАТО еще до начала переговоров.
"То есть Соединенные Штаты не принимают это во внимание и даже рассматривают возможность якобы признания Крыма российским. Это для них является красной линией, но на наши красные линии они не обращают внимания. Они считают, что они скажут, в чем Украина заинтересована, а в чем не заинтересована", - отметил он.
Горбач также напомнил слова Дональда Трампа в Овальном кабинете о том, что у Украины якобы нет "карт" или "козырей". Однако, по словам эксперта, эти козыри существуют, просто Трамп их не признает и фактически передает в руки России.
"И говорит: "У вас уже их нет. А те, что есть, я завтра передам россиянам". Примерно так и выглядит картина", - резюмировал эксперт.
Смотрите видео интервью с Владимиром Горбачем для Главреда:
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Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сделал новое заявление по прекращению огня в Украине, озвучив конкретные сроки.
Госсекретарь США Марко Рубио, накануне переговоров между Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, упомянул о как минимум двух возможных планах завершения войны в Украине. Один из них, так называемый "План Б", предусматривает более жесткие меры в отношении России, однако, по словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, США вряд ли его реализуют.
Во время мирных переговоров планируется обсуждение территориальных уступок, в частности по Курской области, временно оккупированных украинских территорий и атомных электростанций. Об этом, по данным CBS News, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
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Кто такой Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
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