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У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

Ангелина Подвысоцкая
16 марта 2025, 21:19
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Спецпосланник Трампа считает ситуацию в Украине сложнее ситуации в Грузии.
ВГУ, Трамп
Какие территории будут делить Украина и РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада

Что говорит Уиткофф:

  • В США сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ
  • В США считают ситуацию в Украине более сложной, чем в Грузии

На мирных переговорах будут обсуждать территориальные уступки. Речь пойдет о Курской области, оккупированных украинских территориях и АЭС. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщает CBS News.

Рассказывая о деталях мирного договора, Уиткофф заявил, что ситуация в российско-украинской войне значительно сложнее, чем была в Грузии.

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"Сюда также не входит основная зона противостояния, которой является Курск. Следовательно, условия на поле боя разные. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, который поставляет достаточно много электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Черного моря, существует очень много элементов", - сказал он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Возможное перемирие РФ и Украины - главные новости по теме

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится открыто сказать Трампу "нет".

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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