У Трампа назвали новую дату перемирия в Украине: что будет с санкциями против РФ

Спецпредставитель Трампа сделал заявление о встрече между российским диктатором Путиным и президентом США и спрогнозировал новые сроки прекращения огня.

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У Трампа заговорили об ослаблении санкций против России и назвали условие / Коллаж Главред, фото: Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

О чем сказал Уиткофф:

Прекращение огня может произойти через несколько недель

В случае прекращения огня предполагается ослабление санкции для России

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сделал новое заявление о прекращении огня в Украине и назвал четкие сроки. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, передает Clash Report.

Он отметил, что верит в добросовестность намерений и действий Путина.

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"Я думаю, что мы можем достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель", - сказал он.

Спецпосланник Трампа также отметил важность для США в продолжении отношений с Россией.

Он также высказался относительно ослабления антироссийских санкций, которые были введены после начала войны России против Украины

"Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине", - резюмировал Уиткофф.

Уиткофф добавил, что встреча между президентом Дональдом Трампом и президентом России Путиным, "вероятно, состоится"

Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина способна влиять на решения администрации Дональда Трампа благодаря своей четкой позиции и эффективному взаимодействию с американской общественностью. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

США прекратили финансирование исследовательской группы Йельского университета, которая занималась выявлением и возвращением депортированных украинских детей. Как сообщает Reuters, в результате этого потеряны доказательства военных преступлений России на сумму 26 миллионов долларов. Из хранилища, где хранились данные исследований, безвозвратно исчезла информация о 30 тысячах украинских детей. Об этом говорится в письме группы демократов к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который состоится 19 марта.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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