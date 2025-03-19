У Трампа назвали новую дату перемирия в Украине: что будет с санкциями против РФ

О чем сказал Уиткофф:
- Прекращение огня может произойти через несколько недель
- В случае прекращения огня предполагается ослабление санкции для России
Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сделал новое заявление о прекращении огня в Украине и назвал четкие сроки. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, передает Clash Report.
Он отметил, что верит в добросовестность намерений и действий Путина.
"Я думаю, что мы можем достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель", - сказал он.
Спецпосланник Трампа также отметил важность для США в продолжении отношений с Россией.
Он также высказался относительно ослабления антироссийских санкций, которые были введены после начала войны России против Украины
"Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине", - резюмировал Уиткофф.
Уиткофф добавил, что встреча между президентом Дональдом Трампом и президентом России Путиным, "вероятно, состоится"
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина способна влиять на решения администрации Дональда Трампа благодаря своей четкой позиции и эффективному взаимодействию с американской общественностью. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
США прекратили финансирование исследовательской группы Йельского университета, которая занималась выявлением и возвращением депортированных украинских детей. Как сообщает Reuters, в результате этого потеряны доказательства военных преступлений России на сумму 26 миллионов долларов. Из хранилища, где хранились данные исследований, безвозвратно исчезла информация о 30 тысячах украинских детей. Об этом говорится в письме группы демократов к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который состоится 19 марта.
Другие новости:
- Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет
- Россия может перебросить резервы с Курщины: эксперт назвал направление
- В Украине резко растут цены на сахар: сколько придется платить за килограмм
Кто такой Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред