Россия может перебросить резервы из Курщины: эксперт назвал направление

По мере сворачивания операции в Курской области войска противника могут перебросить на важное направление украинского фронта.

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У РФ есть резервы, но у Украины есть преимущество в логистике / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Что сказал Лакийчук:

Оккупанты активизировались на юге Запорожской области

Враг может перебросить дополнительные силы на Запорожье из Курской области

У армии РФ могут возникнуть проблемы с логистикой

За последние дни на Ореховском направлении, что в Запорожской области, возросло количество штурмов со стороны оккупационной армии страны-агрессора России. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

По его словам, враг может перебросить часть своих сил из Курской области РФ на юг Украины, но только по мере того, как Курская операция ВСУ начнет сворачиваться.

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Эксперт подчеркнул, что еще во второй половине 2024 года россияне хотели начать наступление с юга. Враг даже сконцентрировал в Запорожской области достаточно большую группировку своих войск, но все изменили события на Курщине, которые заставили командование РФ растянуть резервы.

"Часть резервов россиян предназначалась для расширения Харьковской операции. Плацдармы в районе Липцов, севернее Харькова, и в районе Волчанска. Это те элементы стратегического наступления Путина на Харьковщину, которые он замышлял в начале 2024 года. Вторая группировка концентрировалась на юге Украины, в Запорожской области, очевидно, с целью удара на Ореховском направлении. Но упорное сопротивление украинских сил на Покровском направлении, на тогда еще Авдеевском, Кураховском, все эти зоны ожесточенных боев последних месяцев мы хорошо знаем, плюс Курская операция Сил обороны - заставили врага свои резервы растянуть по направлению двух основных ударов", - пояснил Лакийчук.

Волчанск / Инфографика: Главред

Силы, которые враг перебрасывал на восток, в значительной степени стерлись. Но на Курщине все еще есть подразделения, которые заточены под наступление. Их Россия и может перебросить на другой участок фронта. Однако эксперт отметил важный нюанс относительно логистики.

"Единственный плюс здесь в том, что у россиян петля для переброски сил, они идут по большому радиусу. У нас малый радиус логистики. Здесь небольшое преимущество у нас есть", - подытожил он.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров недавно предупреждал, что российские оккупационные войска могут готовить новое наступление в Запорожской области, но Украина знает о планах врага.

Впоследствии в АТЕШ сообщили, что на Запорожском направлении в оккупационной армии страны-агрессора России возникли внутренние проблемы. Россияне из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады саботируют наступление на населенный пункт Гуляйполе.

Ранее также аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты с начала марта пытаются прорвать оборону на линии Пятихатки-Малые Щербаки, что в Запорожской области.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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