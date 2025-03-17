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На Запорожье оккупанты срывают наступление РФ, массово саботируя приказы - Атеш

Анна Косик
17 марта 2025, 08:26
762
Количество оккупантов, которые недовольны приказами командования, неуклонно растет.
Военные, Гуляйполе
Оккупантов не останавливает то, что руководство начало разбираться в ситуации / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скрин с видео

Что сообщили в Атеш:

  • Россияне в одной из бригад умышленно портят свою военную технику
  • Руководство РФ начало рассмотрение дел по саботажу
  • Все больше оккупантов не хотят идти на штурмы на Запорожском направлении

На Запорожском направлении в оккупационной армии страны-агрессора России возникли внутренние проблемы. Россияне из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады саботируют наступление на населенный пункт Гуляйполе.

Как сообщили в Атеш, военнослужащие бригады намеренно испортили боевую технику, потому что не хотели идти на штурм города. Солдаты РФ заливали в баки для топлива воду и выводили из строя мотоциклы.

видео дня

"Руководство бригады уже начало разбирательство, но количество недовольных среди личного состава только растет", - говорится в сообщении.

Военнослужащие 64-й бригады осознают, что командование их отправляет просто на убой, поэтому и прибегают к любым мерам, чтобы спасти свою жизнь.

Ситуация на Запорожском направлении - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского украинские военные контролируют ситуацию на Запорожском направлении, где она улучшилась. На отдельных участках Силы обороны смогли продвинуться вперед.

Накануне стало известно, что украинские защитники нанесли высокоточный удар по жилому зданию возле оккупированного села Копани Пологовского района Запорожской области, которое использовалось оккупантами РФ. В результате был уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовались 1429 мотострелковым полком РФ.

Ранее также глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупредил, что российские оккупационные войска могут готовить новое наступление в Запорожской области, но Украина знает о планах врага и готовится давать отпор.

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Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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