Что будет с Запорожской областью: Свитан дал прогноз на 2025 год

По мнению эксперта, северо-восток Запорожской области будет под ударами группировки врага.

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Свитан дал прогноз на 2025 год / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Что сказал Свитан:

Россияне могут начать боевые действия в районе Полог и Гуляйполя

Смогут ли россияне подойти к Запорожью или Днепру

Военные РФ будут пытаться продолжать захват Запорожской области. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Здесь нужно четко понимать локацию, потому что иногда в информационном потоке смешивают понятия города и области Запорожья. Часть Запорожской области россияне уже контролируют – левый берег этой области, в том числе Запорожскую АЭС. И противник будет пытаться продолжать захват Запорожской области, в основном в районе Работино – россияне будут пытаться срезать Работинское вклинение, то есть тот выступ, который мы в 2023-м отбили у них", - заявил Свитан.

Кроме того, по его словам, россияне могут развернуть некоторые боевые действия в районе Полог и Гуляйполя, чтобы перерезать рокадные дороги, которые подпитывают ту же Новосёлку и Великую Новосёлку, но не факт, что будут это делать.

"Это всё может коснуться северо-востока Запорожской области. Плюс задача по Времевскому выступу, а западная часть Времевского выступа, где топчутся россияне, является запорожской землей. Думаю, только с этим будут связаны какие-то наступательные операции в Запорожской области, не более того.Город Запорожье для россиян в 2025 году будет так же далёк, как и город Днепр. Потому что у россиян не будет сил, средств и ресурсов, чтобы выполнять такого рода действия и подойти к Запорожью или Днепру. Это им как до Киева рачки", - говорит эксперт.

Тем не менее, по мнению эксперта, северо-восток Запорожской области будет под ударами группировки врага.

"Может быть, противнику удастся растянуть Времевский выступ аж до Полог. Пологи – это один из военных хабов, где есть и железная дорога, и шоссейка, то есть неплохая логистика по подвозу боеприпасов и развертыванию техники. Естественно, это россияне будут использовать – хоть с юга через Черниговку, хоть с юго-востока со стороны Камыш-Зори. Там есть железная дорога, потому противник может напитывать Пологи, что может создать нам проблемы у Гуляйполя, но опять-таки в общей концепции продвижения российских войск вдоль границы Донецкой области с юга", - резюмировал Свитан.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Часовом Яру в Донецкой области ситуация с интенсивностью боев остается стабильной. По словам майора и спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, российские войска закрепились в пригороде вблизи канала Северский Донец - Донбасс.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан прогнозирует, что 2025 год не станет определяющим для Украины в военных действиях и геополитике. Этот период будет посвящен накоплению ресурсов, восстановлению потерь, а также проведению операций по сковыванию российской армии, хотя горячая фаза войны будет продолжаться.

Накануне Нового года украинские военные отбили один из самых жестких штурмов россиян. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении поблагодарил подразделения ВСУ, которые наносят эффективные удары по оккупантам и уничтожают врага.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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