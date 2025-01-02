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Угроза для пяти регионов: полковник ВСУ назвал цель РФ на 2025 год

Юрий Берендий
2 января 2025, 17:02
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Россияне в 2025 году будут пытаться оккупировать территорию нескольких областей Украины, которые уже успела включить в собственную Конституцию, отмечает Свитан.
ВСУ
Полковник ВСУ назвал цель РФ на 2025 год / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

О чем сказал Свитан:

  • РФ будет пытаться полностью оккупировать те регионы Украины, которые уже включила в свою Конституцию
  • Задача Украины в 2025 году наносить российским войскам максимальные потери в живой силе и технике

Россия и в 2025 году продолжит попытки продвижения на восточном фронте, и никакие возможные контакты или договоренности не остановят боевые действия. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Он отметил, что Россия закрепила в своей конституции пять украинских областей: Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую (Крым назван областью из-за унитарного устройства Украины). Таким образом, с точки зрения российской конституции, руководство страны-агрессора будет стремиться "восстановить государственную целостность", пытаясь полностью захватить эти территории и вытеснить украинские войска.

"Сейчас мы не контролируем огнем Крым, но зато наши войска присутствуют в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Поэтому, естественно, россияне будут пытаться двигаться. В основном это будет последовательное выполнение поставленной задачи противником: сначала выйти на границы Луганской и Донецкой областей, затем - Запорожской, по крайней мере на левом берегу Днепра, а также возможны попытки, связанные с форсированием Днепра (это очень сложно для россиян, практически нереально, но ставить задачи по выходу на правый берег Херсонской и Запорожской областей они могут)", - отметил Свитан.

Он подчеркнул, что в 2025 году Россия продолжит аналогичные действия, а Украина всячески этому будет противодействовать.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

По словам Свитана, основная задача Украины в 2025 году будет оставаться такой же, как и в 2024-м: уничтожение вражеской армии, которая пытается оккупировать территории. Освобождение территорий является следствием выполнения этой задачи.

Свитан отметил, что в 2024 году Украина достигла успеха, ликвидировав значительное количество личного состава противника. В следующем году главным приоритетом также будет оставаться уничтожение живой силы и техники врага.

"А пара операций, которые мы можем провести в 2025 году на российской территории, утолят пыл россиян на восточном фронте", - резюмировал Свитан.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Часовом Яру в Донецкой области ситуация с интенсивностью боев остается стабильной. По словам майора и спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, российские войска закрепились в пригороде вблизи канала Северский Донец - Донбасс.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан прогнозирует, что 2025 год не станет определяющим для Украины в военных действиях и геополитике. Этот период будет посвящен накоплению ресурсов, восстановлению потерь, а также проведению операций по сковыванию российской армии, хотя горячая фаза войны будет продолжаться.

Накануне Нового года украинские военные отбили один из самых жестких штурмов россиян. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении поблагодарил подразделения ВСУ, которые наносят эффективные удары по оккупантам и уничтожают врага.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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