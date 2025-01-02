В Курской области разгромили россиян мощным ударом: в ЦПД раскрыли детали

Под обстрел попало село Ивановское Рыльского района, где разгромили оккупантов.

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В Курской области произошел мощный удар по оккупантам / коллаж: Главред, скриншоты: видео

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У оккупантов большие потери после удара по Курской области

Какие последствия обстрела

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области. У захватчиков значительные потери.

"Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого", - написал он в своем Telegram-канале. видео дня

Также местные Telegram-каналы сообщают, что под обстрел попало село Ивановское Рыльского района. Есть ли пострадавшие во время обстрела, пока неизвестно.

В Курской области произошел прилет по россиянам / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как в Курской области произошел взрыв:

В администрации Рыльского района сообщили, что глава района Андрей Белоусов уехал в Ивановское, а комментировать ситуацию по телефону чиновники отказались.

Кроме дома культуры, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пострадали школа-интернат, почта, торговый центр и жилой дом - там выбило окна и повредило осколками стены.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Мурманске вблизи базы Северного флота РФ раздавались взрывы. Местные жители города и расположенного в 12 км от него Североморска накануне жаловались о звуках взрывов. Судя по кадрам, происшествие могло произойти на одном из военных объектов.

Пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БПЛА. По словам жителей российского города, взрывы начали раздаваться с момента утренней атаки БПЛА. В то же время руководство предприятия утверждает, что взрывы являются частью плановых испытаний.

В ГУР раскрыли детали громкого взрыва под Москвой, произошедшего 27 декабря. По данным ГУР, страна-агрессор Россия использовала этот поезд для логистического обеспечения оккупационной армии. После взрыва масштаб нанесенного врагу ущерба все еще устанавливается.

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