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РФ будет воевать "с колес": Свитан спрогнозировал интенсивность боев в 2025 году

Марина Фурман
2 января 2025, 12:17
56
Россияне исчерпали практически весь потенциал за последние три года "большой" войны.
ВСУ, танк РФ
Имеет ли армия РФ ресурсы для мощных штурмов? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы:

  • В 2025 году оккупанты не будут снижать интенсивность боев
  • Россияне выйдут на нулевые складские запасы в 2025 году
  • РФ будет поднимать советскую технику со складов

В 2025 году Россия будет пытаться сохранить ту же интенсивность боев, что и в 2024-м. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Эксперт отметил, что большей интенсивности боев, чем в 2024 году, Россия создать уже не сможет из-за нехватки необходимых ресурсов.

Свитан объясняет, что практически весь потенциал, который мог бы быть использован в широкомасштабных наступательных действиях, россияне исчерпали за последние три года "большой" войны.

"У России остался один фактически неисчерпаемый ресурс - живая сила. Она будет ставить в строй россиян, повышая денежное содержание, а также докупать живую силу за рубежом, то есть пополнять личный состав в режиме рекрутинга или наемничества, привлекая людей из всех стран мира, в том числе из Северной Кореи. Таким образом, Россия будет компенсировать свои потери и пытаться удерживать на линии боевого соприкосновения 500-700 тысяч российских солдат.", - рассказал эксперт.

Свитан вспомнил, что Россия еще в 2023 году достигла нулевого уровня запасов боеприпасов на своих складах, поэтому она и начала докупать северокорейские и частично китайские боеприпасы. По технике россияне выйдут практически на нулевые складские запасы в 2025 году.

"Это означает, что вся старая советская техника, которая еще есть на складах у противника, будет поднята, восстановлена, отправлена на фронт и уничтожена на поле боя. А дальше Россия будет воевать "с колес": производить часть техники и часть докупать. Вряд ли РФ будет покупать северокорейскую или иранскую технику - скорее, это будет китайская техника, переправленная через третьи страны", - отметил он.

Кроме нехватки ресурсов, россияне в 2025 году ощутят на себе всю прелесть серьезных углеводородных санкций, которые в новом году точно будут включены.

"Эти санкции, возможно, не будут прямыми против России, а будут косвенными - за счет увеличения добычи нефти в США, что приведет к снижению цен на нефть. Все это будет бить по российской экономике, которая практически полностью зависит от углеводородов, то есть "нефтедолларов".", - подчеркнул Свитан.

Смотрите видео, в котором Свитан поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. В частности, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков DeepState, российская оккупационная армия продвинулась в городе Курахово и еще пяти населенных пунктах Донецкой области.

Кроме того, Богдан Мирошников рассказал, что сейчас продолжаются бои за остатки частного сектора возле Кураховской ТЭС. По его словам, на саму ТЭС оккупанты ходят силами ДРГ, пытаются "прощупать" слабые места ВСУ.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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