Россия "хочет" закончить войну к "сакральной дате": СМИ узнали детали

Главное из материала Sky News:
- Заморозка войны - самый вероятный сценарий
- Украина и Россия хотят завершить войну
- РФ "стремится" закончить войну к 9 мая
Кремль "надеется" заморозить войну к 9 мая. Украина якобы готова уступить территории, а агрессор Россия, дескать, пойти на компромисс. Так называемые переговоры "кажутся неизбежными".
Как сообщает Sky News, корреспондент британского канала Ивор Беннетт, который работает в России, считает, что заморозка войны является наиболее реалистичным сценарием.
"Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить территорию, а [кремлевский диктатор] Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс", - указано в материале.
Дескать, переговоры кажутся неизбежными, а Кремль "надеется" завершить войну до 9 мая.
"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - говорит Беннетт.
Впрочем, в материале подчеркивается, что после окончания войны проблемы Путина никуда не денутся. Ему придется противостоять экономическим проблема, среди которых – инфляция, снижающийся курс рубля и слабая производительность.
Когда закончится война в Украине – прогнозы:
Как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что горячая фаза войны не закончится в 2025 году, а Россию ждут неприятные сюрпризы.
Однако для реализации такого сценария должны созреть соответствующие условия.
Война в Украине закончится в 2025 году мирным соглашением, считают журналисты Financial Times. Трамп может заставить Путина пойти на переговорный процесс.
Война затянется еще на 2-3 года, считает российский оппозиционер, журналист Игорь Яковенко. По его мнению, Путин сам не отдаст власть, а его уход возможен лишь при двух сценариях.
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Что такое Sky News?
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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