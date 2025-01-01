Россия "хочет" закончить войну к "сакральной дате": СМИ узнали детали

Война России против Украины будет заморожена, считает корреспондент Sky News Ивор Беннетт.

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Кремль попытается "завершить" войну к 9 мая - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из материала Sky News:

Заморозка войны - самый вероятный сценарий

Украина и Россия хотят завершить войну

РФ "стремится" закончить войну к 9 мая

Кремль "надеется" заморозить войну к 9 мая. Украина якобы готова уступить территории, а агрессор Россия, дескать, пойти на компромисс. Так называемые переговоры "кажутся неизбежными".

Как сообщает Sky News, корреспондент британского канала Ивор Беннетт, который работает в России, считает, что заморозка войны является наиболее реалистичным сценарием.

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"Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить территорию, а [кремлевский диктатор] Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс", - указано в материале.

Дескать, переговоры кажутся неизбежными, а Кремль "надеется" завершить войну до 9 мая.

"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - говорит Беннетт.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

Впрочем, в материале подчеркивается, что после окончания войны проблемы Путина никуда не денутся. Ему придется противостоять экономическим проблема, среди которых – инфляция, снижающийся курс рубля и слабая производительность.

Когда закончится война в Украине – прогнозы:

Как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что горячая фаза войны не закончится в 2025 году, а Россию ждут неприятные сюрпризы.

Однако для реализации такого сценария должны созреть соответствующие условия.

Война в Украине закончится в 2025 году мирным соглашением, считают журналисты Financial Times. Трамп может заставить Путина пойти на переговорный процесс.

Война затянется еще на 2-3 года, считает российский оппозиционер, журналист Игорь Яковенко. По его мнению, Путин сам не отдаст власть, а его уход возможен лишь при двух сценариях.

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Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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