Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко

Россия отступит из Украины и начнёт путь к распаду, если соединятся три фактора, отметил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Россия развалится, там уже начались процессы, которые пережил СССР перед распадом – Огрызко / Коллаж: Главред

Способность Украины давать отпор агрессору России в войне во многом зависит от политической поддержки, а также военной и финансовой помощи западных партнёров. Следовательно, ход войны в 2025 году будет определяться в том числе и тем, как будут складываться отношения нашей страны с США и странами Европы, а также от того, какую политику они будут проводить в отношении нашего врага.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, почему в 2025 году горячая фаза войны не закончится, чего ждать Украине от США при Трампе – хаоса или года без проблем, при каком условии есть смысл начинать переговоры с Москвой, появятся ли в новом году войска европейских стран в Украине, а также почему Россия неизбежно развалится, и какие процессы, которые СССР пережил перед распадом, уже начались в РФ.

Очевидно, что во многом дальнейший ход войны зависит от поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Какой, по вашему мнению, будет военная поддержка США при президентстве Трампа? Он явно настроен говорить и договариваться с Путиным – чего от этих разговоров стоит ожидать: разочарования Трампа в договороспособности российского диктатора или договорённостей за нашей спиной?

Что нас ждёт в контексте прихода Трампа к власти в США, сейчас наверняка не скажешь. Впрочем, если анализировать заявления, звучащие из Вашингтона, становится понятным, что чёткой позиции у Трампа нет. Собрав воедино заявления Трампа, его помощников и советников, сложно спрогнозировать что-то конкретное.

Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну. Но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а, если быть реалистами, то многих месяцах. Ведь прекратить войну, исходя из того, что себе в голове нарисовал российский диктатор, невозможно по определению.

Кто бы о чём ни пытался договариваться за нашей спиной, без согласия Украины никакие договорённости реализованы не будут. Теоретически Трамп может прекратить помогать Украине, но я думаю, что он этого не сделает, потому что, кроме Трампа, есть очень адекватное ядро Республиканской партии, которое прекрасно понимает, что будет означать победа России.

Разве что Трамп в силу своих политических амбиций хочет при любых условиях закончить войну и получить условную Нобелевскую премию мира. Но для трезво мыслящих американских политиков это не аргумент. Возможно, это является аргументом для Трампа, но не для политического истеблишмента, который осознаёт последствия победы Путина. Ведь, если Трамп согласится на то, что можно захватывать чужие территории и потом прекрасно себя чувствовать, это будет означать, что мир переворачивается с ног на голову и живёт по правилам ХІХ века. Получается, если у тебя есть большая армия, ты можешь напасть на соседнюю страну, и тебе это позволено. Так мы придём к кошмару и хаосу.

Трамп может говорить с Путиным за спиной Украины, но без её согласия никакие договорённости реализованы не будут, подчеркнул Огрызко / kremlin.ru

Поэтому я не думаю, что Трампу позволят делать то, о чём он иногда говорит. А он делает довольно нетрадиционные политические заявления. Украине он говорит, мол, "зачем освобождать оккупированные территории, если там все города разрушены" (логика фантастическая!). Если бы он говорил так только об Украине, я бы очень расстроился. Но нет, Трамп и премьер-министру Канады предложил сделать эту страну 51-м штатом США, и в очередной раз хочет купить Гренландию. Я всё это складываю в одну цепочку и понимаю, что это не только об Украине – это об определённых политических прихотях Трампа, которые никоим образом никогда не будут реализованы. Поэтому я к этому отношусь довольно спокойно, даже скептически, потому что заявления заявлениями, а дела делами.

Так что я бы сейчас не делал однозначных выводов относительно того, сохранится ли помощь США Украине. Думаю, помощь будет, ведь уже договорено о том, что на 2025 год и военная, и финансовая помощь Украине будет выделена. Это означает, что 2025 год мы преодолеем без проблем, поэтому этот год не станет трагедией.

Как в новом году будут складываться отношения Украины с ключевыми странами Европы? Есть ли основания надеяться, что военная поддержка определённых стран станет более существенной и решительной? В частности, внушают осторожный оптимизм будущие возможные изменения в руководстве Германии.

Вы правильно отметили: есть осторожный оптимизм относительно того, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц изменит позицию и начнёт предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

На том же уровне, а, может, и выше, будет в 2025 году поддержка Франции, Великобритании, наших северных друзей, балтийских стран. Это всё как минимум говорит о том, что у нас будет тот же уровень поддержки, если не больше.

То, что Путин продолжает, пусть и медленно, наступать и ползти вперёд, заставляет наших европейских партнёров думать, что это медленное продвижение может стать реальностью для стран НАТО и Евросоюза. Украина – огромная по территории страна, в отличие от тех же балтийский стран. Поэтому Россия может быть серьёзной практической угрозой для всего блока НАТО, и тогда Альянсу придётся реагировать.

Впрочем, пока НАТО, как видим, реагирует очень сдержанно. Как по мне, логика наших западных партнеров заключается в том, что лучше помочь Украине продержаться и победить, чем потом иметь проблемы у себя дома. Причём проблемы, с которыми пока что они, скорее всего, справиться не смогут. Многие европейские политики признают, что Европа сегодня не готова к большой полномасштабной войне с Россией, потому что последние 30 лет она, образно говоря, "лежала на диване" и мечтала о счастливом будущем. Но – счастливое будущее на наступило.

Смотрите видео интервью с Владимиром Огрызко, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно дальнейшего хода войны и международной поддержки Украины:

2024-й стал годом, когда в войну вступила третья страна – Северная Корея, которая предоставила России своих солдат. Прогнозируете ли вы в новом году расширение круга участников этой войны? Может ли Москва привлечь войска ещё каких-то стран, например, Беларуси? И могут ли в Украине в 2025 году появиться военнослужащие из стран Европы?

Войска Беларуси – думаю, нет. Лукашенко понимает, что лично для него это будет означать и чем это будет ему угрожать. Ведь тогда Беларусь станет законным объектом для ударов Украины. Впрочем, и сейчас, поскольку Беларусь помогает России в войне, она является законным объектом для атак. Кроме того, пока белорусские войска сидят дома и за пределы Беларуси не высовываются, – это одно дело, а как только первый белорусский военнослужащий будет задействован в войне – это уже будет совсем другая история. Тогда хрупкая, более-менее приемлемая для Лукашенко ситуация моментально развалится. Поверьте, у нас очень хорошо знают ключевые объекты промышленности Беларуси, знают, как быстро дроны способны долететь до них, в частности, до энергетических объектов, и знают, что после этого станет с белорусской экономикой и обществом.

Поэтому Лукашенко до последнего будет против вовлечения белорусских войск в войну. Разве что Путин выдвинет ему ультиматум, тогда Лукашенко не будет куда деваться. Но всё равно при любых обстоятельствах он будет стараться этого не делать.

Других стран, которые могли бы стать поставщиками оружия или войск в Россию, практически нет. Китай прекрасно понимает последствия таких шагов для себя. Там не настолько неадекватные лидеры, чтобы не осознавать этого. Иран – так же, это совсем другая история. Кто ещё остаётся? Никого, разве что наёмники – вот их Москва может насобирать по миру, в частности, в Африке, на Кубе, в Латинской Америке. Но это не регулярные войска, то есть здесь нельзя будет говорить, что это участие определённой страны в войне.

В течение 2025 года мы не сможем закончить горячую фазу войны, считает Огрызко / 17-я отдельная танковая Криворожская бригада им.

Также я не думаю, что на территории Украины окажутся иностранные войска наших союзников, потому что на протяжении 2025 года мы не сможем закончить горячую фазу войны. К большому сожалению, по моим расчётам весь следующий год будет годом боевых действий, поскольку не появятся предпосылки, которые могли бы поставить точку в этой войне. Прежде всего имею в виду способность России продолжать войну. Как только мы вместе с Западом заберём у России эту способность, война закончится. Пока этого не будет, Россия будет продолжать боевые действия, несмотря на все заявления лжецов о готовности к переговорам. Это всё говорится для людей, которые ничего не понимают в сути России.

Поэтому вопрос стоит так: либо мы вместе с западными партнёрами заставляем Путина остановиться, лишив его средств для ведения войны, либо война будет продолжаться. Честно говоря, пока я не вижу оснований говорить о том, что мы вместе с Западом такие вещи сделаем. Разве что Трамп вдруг предоставит нам всё возможное оружие, и мы уничтожим инфраструктуру России на глубину 300-500 км – тогда действительно война может закончиться за три месяца. Но произойдёт ли это – вопрос в задаче.

Конечно, мы можем рассчитывать и на наш военно-промышленный комплекс. Я с огромным удовольствием читаю о том, что и у нас есть замечательные разработки тех ракет, которые нам сейчас очень нужны.

Если всё это сложится вместе, возможно, война закончится. Если этого не будет, война, к большому сожалению, будет продолжаться.

То есть вы не считаете, что 2025 год станет началом переговоров между Москвой и Киевом?

Да. Переговорный процесс с Россией – и я вам это говорю, исходя из собственного многолетнего опыта – не имеет под собой никаких оснований, если ты не имеешь рычагов влияния на российскую сторону. Если таких рычагов нет, переговоры абсолютно бессмысленны, бесперспективны и безрезультатны.

Чтобы иметь инструменты влияния, надо заставить Россию отступить. Пока мы этого не сделаем, любые переговоры будут просто профанацией. Конечно, можно собрать делегации, которые поедут в условный Стамбул или Анкару, или куда-то ещё, сядут друг напротив друга, прочитают написанное в их директивах – и разъедутся. И на том все переговоры закончатся. Но какой смысл в таких переговорах? Такие переговоры ни о чём.

Чтобы иметь инструменты влияния на Россию на переговорах, её войска нужно заставить отступать, убеждён Огрызко / Telegram Киевская ОВА

Есть ли признаки того, что в 2025 году в России возникнут определённые внутренние проблемы, а, соответственно, ей станет сложнее продолжать войну? Образно говоря, что-то сейчас подтачивает ножки трона, на котором сидит Путин?

Да, это есть, и таких вещей достаточно. Прежде всего российская экономика демонстрирует признаки предынфарктного состояния. Это очевидно, несмотря на ложь российского недофюрера, который недавно уверял, что экономика РФ чуть ли не расцвела буйным цветом. Если Путин официально запрещает Набиуллиной поднимать учётную ставку, что может стать предпосылкой уменьшения инфляции (а инфляция – это трагедия для любой экономической системы), это означает, что инфляция зашкаливает и на самом деле достигла уровня 18-19%. А теперь, когда есть запрет на поднятие ставки, инфляция будет значительно больше. Это означает, что российская экономика будет работать фактически вхолостую. Ведь то, что производится для ВПК, не имеет никакой добавочной стоимости для реальной экономики: создали танк, отдали на фронт, его там уничтожили – вот и весь результат этой работы. Экономика насыщается пустыми деньгами, а это поднимает цены. После чего процессы становятся почти неконтролируемыми.

Некоторые российские экономисты, которые, конечно, сидят за границей, прогнозируют начало очень негативного для России процесса – экономической автаркии. Это означает, что в силу будущей нехватки товаров (а к этому дело и идёт), каждая территория начнет себя экономически защищать и создавать вокруг себя таможенные барьеры. То есть, если ты хочешь выжить, должен не допустить, чтобы твой сосед у тебя выбрал тот товар, который нужен тебе самому, и ты устанавливаешь пошлины. Так же действует и твой сосед. И пошло-поехало.

Таким образом, начинается экономическая фрагментация России. Это то, что в своё время пережил Советский Союз перед своей известной кончиной. Поэтому тенденция для российской экономики очень плохая.

Если к этому добавятся западные санкции, которые перестанут быть дырявыми, а будут эффективными и дадут возможность влиять на происходящее в России, то шансов у неё практически не будет. Путин это прекрасно понимает, именно поэтому он и кричит о переговорах, но понимает их лишь как капитуляцию Украины.

Если будет санкционное давление, если Украина будет наносить мощные удары по российской военной инфраструктуре, если нынешние тенденции в российской экономике продолжатся, можно будет ожидать, что Путин отступит. Иначе Россия очень быстро развалится.

В России начинаются процессы, которые пережил СССР перед своим распадом, отметил Огрызко / kremlin.ru

В каком развитии событий в российско-украинской войне заинтересованы США и ключевые европейские страны – они стремятся покончить с Россией и Путиным или готовы удовлетвориться временной заморозкой конфликта?

К большому сожалению, у них не стоит тема об объективном развале России на повестке дня. На Западе не хотят, чтобы Россия развалилась, им было бы хорошо, если бы что-то где-то заморозилось на определённом этапе, чтобы Россия сохранилась, чтобы режим Путина сменился на режим условной Юлии Навальной, которую теперь считают "царицей либеральной оппозиции", способной изменить Россию. И хотя это полный абсурд, на Западе в этот бред верят не меньше, чем в начале 90-х, когда говорили о демократе Ельцине.

По словам Огрызко, на Западе хотят, чтобы Россия сохранилась, а режим Путина сменился на режим условной Юлии Навальной / Фейсбук Алексея Навального

Поэтому сценарий распада России на Западе не обсуждается. Мои личные контакты свидетельствуют о том, что для западных политиков эта тема абсолютно неподъёмная, они не понимают, что выиграют от этого. Это в очередной раз доказывает близорукость "экспертов-прогнозистов", которые просто сидят на сотнях миллионов денег, которые они должны "оформить". И это "оформление" превращается в какие-то фантастические прожекты о демократической России, что, кстати, сейчас активно пропагандирует так называемая либеральная российская оппозиция. Тезис о "прекрасной России будущего" очень заходит некоторым западным политикам, и они верят в эту нереалистичную сказку.

Поэтому идея о распаде РФ для Запада пока не является реалистичной. Но это ничего не значит, ведь перед развалом СССР западные лидеры тоже говорили, что ни в коем случае не распад, надо подписать новый союзный договор и быть с Горбачёвым. И что из этого получилось – нет ни СССР, ни Горбачёва, ни тех лидеров, которые об этом говорили. Объективная история – злая госпожа, и она наказывает тех, кто не понимает её законов развития.

Поэтому думаю, что Россия развалится, это объективный процесс. Вопрос только во времени.

Но ведь в России уже официально говорят о том, что готовятся к войне с НАТО в ближайшие десять лет. Могут ли страны Запада просто оттягивать момент начала этой войны за счёт Украины, чтобы выиграть время на подготовку?

А чем Россия будет воевать со странами НАТО, если она не может победить страну, которая на момент полномасштабного вторжения была голой и босой в военном смысле?

Два-три натовских эсминца сделают залп по территории России – и от неё ничего не останется.

Какая война с НАТО? Это фантазии, блеф и шантаж, которыми россияне пугают Запад.

А на Западе пугаются и говорят, что на них могут напасть. Господи, но ведь, кроме ядерного оружия, у России уже ничего не осталось! Да и не известно, насколько её ядерное оружие является эффективным. К тому же никто даже из самых обалдевших в Кремле никогда не даст Путину нажать эту кнопку, потому что это будет означать конец для них лично.

Поэтому, когда говорят о войне России против НАТО, это настолько наивно и глупо, что нельзя воспринимать хоть сколь-нибудь серьёзно.

Настолько ли боится Запад этой гипотетической войны с Россией, что может позволить Украине проиграть войну?

Не думаю, что Запад боится войны с Россией. Там есть трезво мыслящие аналитики, которые прекрасно видят, какова российская армия, и что она уже ничего не может сделать, если РФ уже импортирует северокорейских вояк, погибающих на Курщине.

С точки зрения военных расчётов, у России просто нет потенциала для войны с НАТО. Тем более, Украина держится и будет держаться. И почему-то мне кажется, что 2025 год может стать годом очень неприятных сюрпризов для российской армии. Причем на её собственной территории.

У России нет потенциала для войны с НАТО, убеждён Огрызко / Генштаб ВСУ

К чему всё движется в этой войне, по вашему мнению: к заморозке, завершению или эскалации?

Если все те факторы, о которых мы говорили выше, сработают: если будет поддержка, если ВСУ покажут свою эффективность, если экономические санкции против России будут усилены и дадут свой результат, у Путина не будет возможностей продолжать войну. И тогда он "включит заднюю". На том вся история войны закончится. Он скажет, что победил, что он – великий полководец и мудрец, и россияне одобрительно отреагируют даже несмотря на 700 тысяч погибших соотечественников.

Такая комбинация факторов даст нам возможность сказать, будет война продолжаться или нет. Если они не сработают, война будет продолжаться. Наша цель заключается в том, чтобы хотя бы три фактора объединились, поскольку тогда Россия как минимум отступит и начнёт "победоносный путь" к своему распаду.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007-го по март 2009 года, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда" и др. С 2022 года является проректором по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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