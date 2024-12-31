Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко

Россию в 2025 году ждет полная блокировка YouTube, закручивание гаек и проблемы с экономикой, но Путин войну с Украиной не остановит, считает Игорь Яковенко.

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Война не закончится даже в 2026 году, но поражение России неизбежно – Яковенко / Главред

Уходящий год ознаменовался множеством событий разной палитры оттенков. Украина провела его преимущественно в обороне, отражая отчаянные наступательные операции российских оккупантов, которые не прекращаются с октября 2023 года. Неравная битва привела к потере некоторых территорий, однако были и успехи. Силы обороны провели блестящую операцию в Курской области, сорвали военные операции РФ в направлении Харькова и Сум и не допустили глобальных прорывов на фронте.

На международной арене Украина сохранила военную помощь со стороны партнеров, но объемы западной помощи по-прежнему недостаточны для перелома ситуации. Одно из самых значимых событий – избрание президентом США человека-фейерверка Дональда Трампа. Уже в новом году мы увидим, как его президентство отразится на событиях российско-украинской войны.

В интервью Главреду российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко поделился своими прогнозами о событиях войны России против Украины на будущий 2025-й год и в дальнейшем, рассказал, каких шагов ожидать от режима Путина, оценил вероятность раскола в Кремле, назвал сценарии падения кремлевского режима и объяснил, почему российское государство обречено на поражение.

Мы видим, что к концу 2024 года положение России остается устойчивым. Наступление на фронте продолжается, "ось зла" подставила Путину плечо, а сам Путин усиливает агрессивную риторику против Украины. Как вы думаете, чего ожидать от Кремля в следующем году?

На мой взгляд, когда мы анализируем, что будет с Россией, в первую очередь нужно отталкиваться от ситуации на поле боя в Украине. Ведь сегодня самое главное событие в мире – это война, которая идет на территории Украины и частично в Курской области.

Первый и ключевой вопрос – будут ли переговоры, и удастся ли Трампу остановить войну. И, к моему огромному сожалению, ответ очевиден – нет, не удастся. Потому что найти точку компромисса между позициями Путина и Украины невозможно. У Трампа вряд ли есть какой-либо ресурс для того, чтобы остановить войну, надавить на Путина и заставить его все это прекратить. Поэтому, я думаю, что наиболее вероятным будет инерционный сценарий развития событий.

Второй центральный вопрос – возможна ли в следующем году мобилизация в России. Думаю, что нет. Считаю, что у Путина есть ресурсы для того, чтобы продолжать покупать пушечное мясо. Если на фронте возникнет дефицит "мяса", на помощь придет Ким Чен Ын. Согласно последним сообщениям, он готов продолжать поставлять России северокорейцев. Поэтому у Путина есть возможности продолжать войну даже без мобилизации.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, что ждет Украину и Россию в 2025 году:

Третий очень важный вопрос – насколько Запад готов и дальше помогать Украине. Этот фактор в значительной степени влияет на процессы в России, которые зависят от ситуации в войне. Что касается Европы, определенная гарантия есть. Главное – готовы ли в дальнейшем помогать Соединенные Штаты Америки.

И здесь многое будет зависеть от того, кого Трамп сочтет виновным в срыве потенциальной сделки. От украинской дипломатии, которая может и должна приложить максимальные усилия для того, чтобы Штаты признали виновным в срыве сделки именно Путина. Нужно будет убедить в этом Трампа, поскольку важна его трактовка ситуации. Надеюсь, что Украине это удастся. Ведь понятно, что Путин – главное препятствие для завершения войны.

Я думаю, что в 2025 году в России будет по-прежнему ухудшаться экономическая ситуация. Однако не настолько, чтобы Россия и Путин не смогли продолжать войну. Следует ожидать новых попыток ужесточения режима внутри страны: увеличится количество политзаключенных и иноагентов.

Будет ограничение распространения альтернативной информации. Предвижу полную блокировку YouTube в 2025 году. Вполне возможно, что на территории России заблокируют и WhatsApp. Вряд ли заблокируют Telegram, потому что там множество так называемых зетных и запутинских каналов.

В 2025 году экономическая ситуация в России ухудшится, но Путин сможет воевать и дальше – Яковенко / Скриншот YouTube

Дальнейшее нарастание одиозной пропаганды и ухудшение уровня жизни – вот примерные основные параметры того, что ожидает Россию в 2025 году.

В целом, сложно что-либо прогнозировать в отношении России, когда во главе страны совершенно неадекватный человек. Его неадекватность (Путина, - ред.) мы видели во время последней "Прямой линии". Человек наговорил столько вещей, что это, скорее, предмет не анализа, а поле работы психиатров. Когда человек говорит, что, мол, скучно, когда все стабильно и нужна движуха со свистом пуль у виска (правда, у его виска никакие пули не свистят), или предлагает Западу "дуэль" с ударом "Орешником" по Киеву и западным ПВО, то это похоже на некую серьезную социопатию в тяжелой форме. Совершенно неадекватные высказывания. Он играет чужими жизнями и делает это с удовольствием.

Тем не менее он продолжает оставаться руководителем большой ядерной державы. И это, конечно, большая проблема. Мы видим, что у Кремля сейчас достаточно сил для того, чтобы продолжать войну с Украиной.

В следующем году в РФ полностью заблокируют YouTube, считает Игорь Яковенко / Коллаж: Главред, фото: flickr

В рамках нашего разговора вы акцентировали внимание на центральной теме – возможных переговорах Украины и России. Предвыборная президентская кампания в США, во время которой Трамп говорил различные вещи, закончилась. И теперь его ждет реальная политика. Как вы думаете, что будет, если Путин скажет "нет" инициативам Трампа? Ведь, похоже, все к этому и идет.

Не думаю, что Путин, у которого все-таки есть определенный опыт вербовщика, прямо скажет Трампу "нет".

Путин будет водить Трампа за нос?

Скорее всего, да. Думаю, Путин скажет Трампу примерно следующее: войну начала не Россия, ее вынудили, а Москва реально готова к переговорам. Зеленский – нелегитимен. Еврей, который не ходит в синагогу, и вообще ненадежный человек: без рода и племени (как уже и говорил Путин).

Новой мобилизации в России не будет, Кремлю поможет воевать режим Ким Чен Ына, предположил Яковенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, Минобороны РФ

Кстати, риторика Путина о Зеленском – совершенно фантастическая история. Глава большого государства в XXI веке допускает откровенно антисемитскую риторику, присущую СССР конца 1940-х годов, когда велась борьба с "безродными космополитами". Причем Путин буквально и текстуально воспроизводит эти тезисы.

Так вот, я думаю, что разговор Трампа и Путина, к сожалению, практически неизбежен. Причем неважно, в каком формате это произойдет. Главное, что разговор точно состоится. Путин во время диалога с Трампом будет сваливать все на Украину, которая, мол, никак не соглашается на мирные переговоры, и заявит о своем согласии на переговорный процесс.

Путин всеми силами будет пытаться возложить всю ответственность за срыв переговоров на Украину. Удастся ли Киеву сделать так, чтобы ответственность в этой ситуации легла на Путина и Россию – вопрос открытый. При всей гротескности Путина, Лаврова и других фигур, на фронте риторики воевать они умеют. Особенно в тех моментах, когда нужно убеждать не ярых противников, а таких людей, как Трамп.

Трампу не удастся остановить войну, Путин будет водить его за нос, считает Яковенко / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Не исключаю варианта, при котором Путин согласится на некие переговоры, но не лично с Зеленским. Возможно, в одной из стран будут организованы переговоры, в которых примут участие какие-либо представители Украины и России с посредниками из США или других государств. Сядут и будут разговаривать до тех пор, пока не надоест. А все это время война и убийства украинцев будут продолжаться.

Путин понимает, что ему нельзя полностью разрывать отношения с Трампом. Их отношения основаны на определенной симпатии.

Или даже химии.

Да, точно. Но это односторонняя химия – только со стороны Трампа. Для Путина Трамп – это коммерс. Питерские уголовники типа Путина и гэбэшники (что, в общем, примерно одно и то же) относятся к коммерсанту как к человеку, которого надо крышевать, доить и, если нужно, убивать. В данном случае убить Трампа у Путина вряд ли получится, да и зачем ему это. Трамп выгоден Путину.

Возможно, Путин – некий "маяк" для Трампа. И Трамп, как авторитарный и склонный к диктатуре человек, в определенной степени завидует Путину. Ведь в США есть институты, которые препятствуют проваливанию власти в авторитаризм и диктатуру, а в России таких ограничений нет.

В любом случае, для меня очевидно, что война в 2025 году не прекратится. Думаю, что, к сожалению, не закончится она и в 2026, и, возможно, даже 2027 году. Бюджет России на 3 года утвержден – и это бюджет войны. Среди экономистов есть некоторые расхождения относительно ресурсов Путина для продолжения войны, однако я все-таки считаю, что возможности у него остаются. Не думаю, что в 2025-2026 годах, и даже, возможно, в 2027-м, произойдет экономический коллапс, который заставит Путина прекратить войну.

Переговоры между Украиной и Россией возможны, но они ничего не дадут – Яковенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Конечно, у России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей.

Здесь на самом деле непонятно, что подразумевается под конкретными санкциями. Ведь когда мы говорим о санкциях, то предполагаем Запад, евроатлантическую цивилизацию. Но ведь это не весь мир. Весь мир гораздо больше, чем Запад. Есть Глобальный Юг, в котором Китай, Индия и другие страны. Можно вспомнить о Латинской Америке, огромном арабском и мусульманском мире.

Поэтому санкции напоминают некие ворота с очень строгим замком, которые стоят посреди чистого поля. Сколько ни укрепляй ворота, ни вешай дополнительные замки, но их можно обойти. Вот Путин совершенно свободно и гуляет. Санкции, конечно, имеют значение, но для Путина они не смертельны.

Что касается санкций со стороны Европы, то пока там присутствуют два троянских коня в виде Орбана и Фицо, говорить о сплочении европейского континента против Путина тоже не приходится.

Война может затянуться даже до 2027 года, РФ не грозит кризис, который заставил бы Путина остановиться – Яковенко / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Как вы думаете, может ли Трамп в случае провала переговоров с Путиным, в итоге сделать ставку на Украину? Ведь наверняка у Трампа понимают, что геополитическая ситуация со времен его первого президентства существенно изменилась. И если Трамп сдаст Украину, это приведет лишь к усилению России с Китаем, и, возможно, в ближайшем будущем приведет к поражению США по всем фронтам.

Думаю, что такая логика для Трампа не столь очевидна. Мир в голове Трампа, наверное, устроен несколько иначе. Для вас и для меня Украина сегодня – главная страна, а вот для Трампа, предполагаю, Украина ценности не представляет. И я не исключаю, что в случае провала сделки он может отряхнуть руки и сказать, условно говоря, следующее: я забыл, где находится Украина. В Европе? Вот пусть европейцы и разбираются с этой проблемой. Война идет в Европе, и европейцы должны ее тушить так, как могут.

У Трампа другие приоритеты. К примеру, тарифная война с Китаем. На этом направлении у него есть все рычаги и возможности, чтобы добиться нужного результата – ограничить присутствие китайских товаров на внутриамериканском рынке. Ранее он обещал ввести 60% тарифы на китайские товары, но может запустить и 100% пошлины. К такому шагу гораздо легче прибегнуть, чем остановить войну в Украине.

Для Трампа более важно урегулировать проблемы с Китаем, организовать высылку мигрантов, и разрешить гендерные вопросы, потому что всё это хотят видеть его избиратели. Их гораздо больше интересует ситуация в США, чем за океаном. И я не уверен, что большинство из них знают, где находится Украина.

Трамп может сосредоточиться лишь на борьбе с Китаем и внутренней политике США – Яковенко / Фото: facebook.com/DonaldTrump

Еще одна важная задача для Трампа – "осушение вашингтонского болота". И здесь, как и в ситуации с Китаем, у него тоже есть необходимые ресурсы. Сейчас под Трампом в значительной степени будут судебная система и кадровые назначения. Он может уволить несколько десятков тысяч чиновников и закрыть институты, которые считает лишними.

Так что у Трампа будет много более легкой, но приоритетной для него работы. Поэтому я не исключаю, сценария, при котором он может повернуться к Украине спиной. Но не утверждаю, что именно так и будет. Ведь последние высказывания Трампа и членов его команды как раз таки указывают на намерения помогать Украине. И это обнадеживает.

В общем, возможны разные варианты развития событий. Трамп – непредсказуемый человек.

Какие, с вашей точки зрения, сейчас расклады в Кремле? Есть предпосылки к расколу или фиксируется высокий уровень консолидации групп вокруг Путина?

Термином "консолидация", наверное, сегодня можно описать лишь внешнюю сторону положения вещей в Кремле. Скорее, речь идет о слипании верхушки благодаря страху. Именно страх стал цементом, который сплачивает верхушку путинского режима.

Верхушка боится Путина. Все прекрасно знают, что момент, когда Путин потерял контроль над многими процессами внутри страны, миновал. Путин оправился, а Пригожина больше нет. Он демонстративно убил Пригожина, и все понимают, кто и как это сделал. Все было намеренно организовано так, чтобы никто не сомневался в том, кто это сделал. Для того, чтобы все поняли, что Путин по-прежнему не Акела, который промахнулся, а вожак, который держит в руках все бразды правления стаи. И все это понимают.

Нисколько не сомневаюсь, что большинство путинской верхушки ненавидит Путина лютой ненавистью. Ведь этот человек лишил их привычной формы существования. Жизни, когда можно воровать в России, а тратить на Западе, покупая там недвижимость, устраивая свои семьи и отправляя своих детей учиться в лондонские и американские высшие учебные заведения. Теперь это все в прошлом.

Путин восстановил свои позиции, верхушка в Кремле его боится и не готова бросить вызов, полагает Яковенко / Скриншот YouTube

Безусловно, дураков в кремлевской верхушке нет. Есть там и разные интересы. Подавляющее большинство, в том числе и силовиков, крышуют бизнес. Отсюда и конфликты. Но такие конфликты не наносят вреда единству режима. Верхушка винит Путина в своих проблемах, но страх удерживает от любого шага в сторону и протеста. Поэтому, на мой взгляд, никаких шансов на раскол сегодня не существует. Строго говоря, против Путина сейчас никто не пойдет.

Возможны ли предпосылки для раскола в Кремле через несколько лет? Ведь видимого преемника у Путина нет. Мы слышим разные фамилии, но сложно предположить, кто бы мог реально им стать.

Думаю, любой человек, которого публично назовут преемником Путина, окажется либо в тюрьме, либо с ним что-то произойдет. Конечно, никакого преемника у Путина нет и быть не может. В момент, когда Путин даже назначит преемника, он превратится в "хромую утку". И тогда начнутся перебеги в кремлевской верхушке. Будет создан альтернативный двор, вокруг которого начнет концентрироваться челядь. Для Кремля этого нельзя допустить.

И Путин прекрасно понимает, что никакого преемника у него быть не может. Потому что как только он передаст кому-то власть, этот кто-то тотчас же встанет ногами ему на голову и начнет топтать, вырывать последние волосы, обвиняя во всех грехах. При таком сценарии Путин в конечном итоге будет либо убит, либо отправлен в Гаагу. Или же просто сядет в тюрьму в России. Но, скорее всего, будет убит.

Путин отлично знает, как устроена российская власть. Никто не сохранит ему жизнь. К тому же нет никаких шансов на то, что Путин уступит власть добровольно. Поэтому никакого преемника не будет. Путина из Кремля вынесут либо вперед ногами, либо же по частям – если случится что-то наподобие ликвидации. Как было при Обаме, когда уничтожили террориста №1 Бен Ладена.

Таким образом, режим Путина будет сохраняться, а российско-украинская война – затягиваться?

Не обязательно будет именно так. Безусловно, все войны когда-то заканчиваются, а режимы, в том числе и фашистские диктатуры, падают. Но, как известно из истории, режимы рушатся только в двух случаях: тяжелое военное поражение или физическая смерть диктатора. Оба варианта в конечном итоге неизбежны. Другой вопрос, когда это произойдет, и как будет выглядеть.

США способны провести операцию по ликвидации Путина – Яковенко / скриншот YouTube

Если говорить о сценарии физической смерти диктатора, здесь все более-менее понятно. Можно перечислить множество вариантов. А вот тяжелое военное поражение пока не просматривается. В тумане войны разглядеть его сейчас невозможно. Но даже без утопий можно сказать, что к тяжелому военному поражению России может привести, например, существенное увеличение объемов военной помощи со стороны Запада. Это возможно даже при Трампе.

Кроме того, Украина занимается разработкой собственных вооружений. Мы уже видели, как применяются дроны – серьезное оружие XXI века, которое продолжает совершенствоваться. К примеру, Украина, страна без военно-морского флота, морскими дронами в значительной степени уничтожила российский Черноморский флот.

Возможно, будут и другие военные разработки, которые повлияют на ход событий. Новые разработки непросто прогнозировать даже военным экспертам. К примеру, кто мог в реальности, а не в фантастическом фильме, представить, что спецслужбы Израиля уничтожат значительную часть боевиков Хезболлы при помощи пейджеров? Допускаю, что такие технологии могли бы быть применены и против России. Никаким законам физики такая спецоперация не противоречит. Впрочем, понятия не имею, насколько спецслужбы и Вооруженные силы Украины сегодня к этому готовы.

К тому же не исключен вариант с операцией Соединенных Штатов Америки, которые неплохо умеют уничтожать главарей преступных группировок. По приказу Обамы, о чем я уже говорил выше, был ликвидирован Бен Ладен, а по указанию Трампа американцы уничтожили одного из лидеров Ирана и Стражей Исламской революции Сулеймани. Спецоперация по уничтожению Путина не просматривается, однако это не означает, что она не будет просматриваться, например, в 2026 или 2027 году. Такая возможность остается всегда.

Поражение России в войне с Украиной неизбежно, другой вопрос – как и когда это произойдет, - Яковенко / Коллаж: Главред, фото: Кремль, Минобороны РФ

В общем, можно назвать несколько версий завершения войны за счет поражения России. Сейчас они не просматриваются, но это не значит, что ситуация не изменится в дальнейшем. Нельзя забывать, что иногда события происходят внезапно. Вероятность военного поражения России всегда остается. Более того, я думаю, что эта вероятность в том или ином варианте неизбежна. Другой вопрос – как и когда это произойдет.

Способна ли Россия развязать новые войны?

Думаю, все зависит от развития событий в войне в Украине. Вопрос в том, что конкретно понимать под войной. Если считать войной гибридно-диверсионную войну, тогда мой ответ положительный. Путин в состоянии вести гибридную войну силами диверсантов, террористов и других группировок даже в условиях военных действий против украинцев.

Однако две полномасштабные войны Путин, конечно же, вести не сможет. У него нет столько ресурсов и запасной армии. Я не представляю, чтобы Россия параллельно с войной против Украины пустила танковые колонны, к примеру, в Литву или Польшу. А вот устраивать террористические атаки и диверсии, условно говоря, с нарушением связи и подрывом кабелей, россияне могут сколько угодно.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Яковенко (род. 17 июля 1945, с. Ободовка, Винницкая область) – российский культуролог, доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета. Антикоммунист, правозащитник. В марте 2014 года, после российской интервенции в Украину, вместе с рядом других известных деятелей науки и культуры России выразил свое несогласие с агрессивными действиями российских властей в отношении Крыма. Свою позицию они изложили в открытом письме, пишет Википедия.

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