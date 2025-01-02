"Обстановка на уровне хаоса": в Нововасильевке под Покровском идут бои – DeepState

Оккупанты продвинулись в шести населенных пунктах на Донбассе.

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В Deep State рассказали о ситуации на фронте в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

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Армия РФ продвинулась в 6 населенных пунктах Донецкой области

В Нововасильевке идут городские бои

Российская оккупационная армия продвинулась в городе Курахово и еще пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 2 января сообщили аналитики проекта DeepState.

В частности, у оккупантов есть продвижения возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.

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В DeepState опубликовали свежие карты:

Нескучное / Карта deepstatemap

Волковое / Карта deepstatemap

Новоелизаветовка / Карта deepstatemap

Соленое / Карта deepstatemap

Воздвиженка / Карта deepstatemap

Курахово / Карта deepstatemap

Тем временем в селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Как сообщают аналитики DeepState, российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия.

Отмечается, что в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока.

Атаки проводятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков.

Нововасильевка на карте / Deep State

"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая обстановка на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором, к сожалению", - говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе, по состоянию на 22.00 1 января с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

На Покровском направлении в течение дня оккупанты совершили 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность врага сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленовки, Даченского и Нововасиловки.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На момент публикации сводки насчитывалось 18 боеприкосновений вблизи Украинки, Петропавловки и Курахового.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Донецкой области враг продолжает обстрелы украинских позиций минометами и артиллерией. Однако, по словам военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева, российские силы не смогут развить наступление в направлении Покровска, пока не захватят Курахово.

27 декабря аналитики ISW сообщили, что российским войскам может быть сложно быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы N15 Курахово-Покровское. Если Силы обороны Украины решат обороняться на Кураховской ТЭС, тогда россияне не смогут обойти украинские позиции на ТЭС возле Дачного или Улаклов с фланга.

В ВСУ рассказали, как изменилась ситуация в городе. Войска России прикладывают максимальные усилия, чтобы прорваться в Покровск через левый и правый фланги.

В то же время аналитики ISW обратили внимание, что Путин решил отложить захват Покровска. Теперь враг сосредоточился на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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