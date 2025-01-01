'Страшная история': военный рассказал, что сдерживает РФ от штурма Покровска

Россияне пытаются обходить Покровск, боевые действия сейчас идут в считанных километрах от города, отметил Иевлев.

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Военный рассказал, что сдерживает РФ от штурма Покровска / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Войска РФ не прекращают штурмовые действия в Донецкой области

В Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои

Россияне не будут развивать наступление на Покровск пока не захватят Курахово

В Донецкой области враг продолжает обстрелы украинских позиций минометами и артиллерией. Однако, по словам военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева, российские силы не смогут развить наступление в направлении Покровска, пока не захватят Курахово. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев24"

Иевлев отметил, что ситуация на Кураховском, Покровском, Торецком и Часовоярском направлениях одинаково напряженная, и трудно выделить какое-то из них как более активное или интенсивное.

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"Часов Яр и Торецк - там городские бои, это очень страшная история, потому что это просто мясорубка. То есть сказать, что там интенсивность меньше, чем на Кураховском направлении нельзя", - указывает он.

Военный подчеркнул, что на всех четырех направлениях враг активно наращивает наступательные действия. Обстрелы из минометов и артиллерии продолжаются непрерывно, даже в новогоднюю ночь и сегодня, 1 января.

Он сообщил, что противник пытается обойти Покровск и сейчас ведет бои на расстоянии 1,5-2 км от города.

"Пока враг не оккупирует Курахово, они не будут развивать атаки на Покровск. То есть Курахово служит сдерживающим фактором для Покровска. Атаки на позиции наших защитников вокруг Покровска являются постоянными, но это минометы, тяжелая техника, арта. Кое-где они прорываются, но это нельзя назвать штурмом по захвату города. Пока они пытаются город окружать и выходить на трассу Покровск-Павлоград", - говорит Иевлев.

Впрочем, по его словам, до трассы, которую стремятся захватить россияне, им еще далеко, и это не является вопросом ближайшего времени.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают штурмовые действия в районе Волчанска на Харьковщине, однако подразделения Сил обороны Украины успешно сдерживают их продвижение, рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые действуют на Курском направлении. Он отметил, что героические усилия наших воинов заставляют противника удерживать значительную группировку сил в этом районе и перебрасывать резервы с других направлений.

В Донецкой области, в районе Часового Яра, российские войска применяют тактику штурмов малыми группами. Из-за недостатка современной техники оккупанты используют устаревшие советские танки, сообщил главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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