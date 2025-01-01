Штурмуют малыми группами и танками: в ВСУ рассказали о боях с РФ за один город

Военной техники у оккупантов становится все меньше, сказал Юрий Сиротюк.

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Силы обороны отражают атаки оккупантов в Часовом Яре / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Википедия, DeepState

Что рассказали в ВСУ:

Оккупанты штурмуют Часов Яр малыми группами

Враг использует старые советские танки

Российские оккупационные войска в районе Часового Яра Донецкой области придерживаются тактики штурмов малыми группами. Техники у врага становится все меньше, поэтому он использует старые советские танки. Об этом заявил главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вражеские силы по-прежнему пытаются пройти силы ВСУ и продвинуться за канал Северский Донец на южном фланге.

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"Сейчас достаточно глубокие туманы, поэтому не всегда могут работать дроны. Враг использует эту ситуацию для того, чтобы перемещаться и двигаться вперед, но в основном это заканчивается их смертью", - отметил Сиротюк.

Кратко о Часовом Яре / Инфографика: Главред

Также он добавил, что пару дней назад россияне пытались провести механизированный штурм с танками.

"Но здесь от Бахмута до Ивановского, Клещеевки настолько все простреляно, что танки только где-то заводятся в Бахмуте, а уже по ним все летит, поэтому эти их попытки механизированных штурмов потерпели неудачу. Враг понес потери в технике", - добавил Сиротюк.

Также он уточнил, что у вражеских сил все меньше военной техники, поэтому они применяют на поле боя старые советские танки. Тактика оккупанта – ползучее наступление малыми штурмовыми группами.

"Это группы смертников, которые пытаются найти какой-то пробел в нашей обороне, просочиться, затаиться, порой ожидая, что им там привезут еду, чтобы потом двигаться дальше. Это неприятно для пехоты, когда по тебе бегают сверху враги", - подчеркнул Юрий Сиротюк.

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Как сообщал Главред, депутат Дружковского городского совета Николай Довбня ранее заявил, что войска РФ подошли к трассе Покровск-Днепр и пытаются обойти три города. Вражеские ДРГ уже заходят в Покровск.

Россияне перебрасывают под Покровск резервы, говорил Станислав "Осман" Бунятов. Противник бросает силы юго-западнее города, чтобы обойти Покровск с фланга.

Оккупанты штурмовали Покровское направление и в новогоднюю ночь. Силы обороны держат ситуацию под контролем и отражают вражеские атаки.

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Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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