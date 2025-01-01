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Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

Алексей Тесля
1 января 2025, 18:44
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Подразделения Сил обороны Украины не дают врагу продвигаться на Харьковщине, рассказал Александр Даниленко.
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Важно:

  • РФ продолжает попытки штурмовых действий в районе Волчанска
  • Враг пытается в дальнейшем продвигаться в Харьковской области

Войска страны-агрессора РФ продолжают попытки штурмовых действий в районе Волчанска Харьковской области, но подразделения Сил обороны Украины не дают врагу продвигаться, сообщил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.

"В районе Волчанского враг совершает штурмовые действия, обстреливают наши позиции, сбрасывают КАБы. Также пытаются мероприятия диверсионно-разведывательных групп", - отметил он в эфире "Суспильного".

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По его словам, враг пытается захватить Волчанск для дальнейшего продвижения в Харьковской области.

"Во-первых, чтобы создать буферную зону в самом городе. А также враг хочет продвинуться на Купянск с северо-запада и окружить Силы обороны Украины, которые воюют на Лиманском направлении", - пояснил спикер бригады "Гарт".

Вместе с тем Даниленко также добавил, что именно поэтому нельзя дать россиянам продвинуться на этом участке фронта.

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Ранее сообщалось о том, что войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области. Противник использует надувные лодки. Все попытки врага тщетны.

Как сообщал Главред, россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ. ВСУ отражают попытки российских оккупантов продвинуться на Харьковском направлении.

Россия создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола, отмечал ранее военный журналист Богдан Мирошников. Враг оккупировал половину населенного пункта Двуречная.

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Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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