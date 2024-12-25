Угроза для Купянска: РФ создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола

Если враг захватит Западное и половину Двуречной, то плацдарм с ротного уровня "подрастет" до бригадного масштаба.

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Оккупанты пытаются создать угрозу для Купянска / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, Минобороны РФ

Кратко:

Армия РФ захватила почти половину поселка Двуречная

Начинаются бои за село Западное

Российская армия оккупировала почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Он предполагает, что линия боевого столкновения там сейчас проходит почти по реке Нижняя Двуречная, которая является правым притоком Оскола. В то же время начинаются бои за село Западное.

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"Если враг захватит Западное и половину Двуречной, то плацдарм с ротного уровня "подрастет" до бригадного масштаба", - написал Мирошников.

Военный обозреватель отмечает, что в этом случае врага будет трудно выбить на восточный берег. Такое положение вещей будет угрожать непосредственно Купянску.

Купянск на карте / deepstatemap

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ о боях в районе Двуречной не сообщается. Там отметили, что на Купянском направлении оккупанты вели наступление возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

Силы обороны остановили 15 вражеских атак, восемь по состоянию на 22:00 24 декабря все еще продолжались.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на Купянском направлении

Как сообщал Главред, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сообщил, что пока армия РФ не имеет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта. Сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово. Можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска.

18 декабря на Купянском направлении Силы обороны остановили механизированное наступление российских оккупантов.

Ранее враг создал плацдарм возле населенного пункта Новомлинск, однако ВСУ его уничтожили.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий не исключает, что Купянск может во второй раз почувствовать оккупацию.

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Кто такой Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольскиф государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

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