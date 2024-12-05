ВСУ уничтожили плацдарм РФ на Харьковщине: враг создает новую угрозу - Попович

Оккупационная армия РФ усиливает свои действия на Харьковщине и создает новые плацдармы.

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ВСУ работают над уничтожением второго плацдарма на правом берегу / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Попович:

ВСУ разбили вражеский плацдарм возле Новомлинска

Враг разворачивает силы в районе Масютовки

Существует риск обострения ситуации вокруг Волчанска

Армия страны-агрессора России на Купянском направлении продолжает попытки давления на украинских защитников. Там враг создал плацдарм возле населенного пункта Новомлинск, однако ВСУ его уничтожили.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, благодаря этому ситуация выровнялась после того, как враг переправился на лодках через реку Оскол.

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Однако врагу удалось создать второй плацдарм на правом берегу Оскола, в районе Масютовки и пока утверждать, что его также разбили рано, там продолжаются бои.

Купянск / Инфографика: Главред

Попович пояснил, что эти два плацдарма несли угрозу для населенного пункта Двуречная, откуда враг мог бы открыть себе прямой путь на Купянск. Таким образом российские оккупанты планировали наступление на город сразу с двух сторон.

В то же время противник не отказывается от попыток штурма на севере Харьковской области, особенно в районе Волчанска. Там оккупанты хотят создать "буферную зону". И хотя достичь желаемого армии РФ не удается, риск обострения ситуации на этом участке остается.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины успешно отбросили российские оккупационные войска от Купянска на Харьковщине и держат ситуацию на подступах к городу под контролем. Любая вражеская техника сразу уничтожается украинскими огневыми средствами.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты постоянно осуществляют штурмовые действия, но с правого берега их выбили. Поселок Новомлинск, в котором враг пытался закрепиться, освобожден.

Накануне Игорь Романенко утверждал, что в районе Купянска позиции ВСУ значительно улучшились. Романенко объясняет, что из двух плацдармов, которые удалось до того захватить россиянам, один отбили полностью и давят на другой.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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