Армия РФ не может наступать по всей линии фронта: в ГУР озвучили причину

В разведке отмечают, что российские захватчики сосредоточились на приоритетных направлениях.

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РФ продолжает наступать / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Основное:

Армия РФ находится на грани истощения

У оккупантов недостаточно сил для масштабного наступления

Кремль привлекает военных из других стран в армию РФ

У страны-агрессора РФ сейчас отсутствует глобальный потенциал для масштабного наступления на всех направлениях фронта в Украине, ведь захватчики находятся на грани истощения. Об этом заявил офицер спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" Андрей "Фаворит" Мельник (позывной "Фаворит") в интервью "Украинскому Радио".

По его словам, доказательством истощения противника - является привлечение военных из других стран.

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"Мы видим, что они уже привлекают военнослужащих из других стран. Поэтому они тоже устают. У них нет ресурса, чтобы проводить наступательные действия на всех направлениях одновременно. Есть приоритетные направления, но на других участках они не способны наступать постоянно.", - подчеркнул Мельник.

Он добавил, что наступать одновременно везде не может и Украина.

"Я думаю, что нужно выбирать приоритетные направления и постепенно, сантиметр за сантиметром, возвращать наши территории... Маленькими, но уверенными шагами", - рассказал боец.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты не оставляют намерений продвинуться вперед на Харьковщине. В частности, армия РФ непрерывно штурмует позиции украинских защитников. По словам депутата Харьковского областного совета, россияне расширяют свои фланги влево и вправо.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщал, что РФ готовит масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. Захватчики РФ уже подготовили 300 лодок для пересечения реки.

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что после захвата Курахово, армия страны-агрессора России может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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