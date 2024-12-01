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РФ может захватить два крупных города на Донетчине: названа главная опасность

Мария Николишин
1 декабря 2024, 17:55обновлено 1 декабря, 19:30
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Потери россиян уже достигли более 2000 оккупантов ежедневно.
РФ может захватить два крупных города на Донетчине: названа главная опасность
Наступление РФ на Донетчине / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главное из заявления эксперта:

  • РФ может сконцентрировать силы для захвата Покровска
  • Они не будут перебрасывать силы для наступления на Запорожском направлении
  • Ежедневные потери россиян резко увеличиваются

После захвата Курахово, армия страны-агрессора России может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире Еспресо.

По его словам, россияне не будут перебрасывать силы и средства для наступления на Запорожском направлении.

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"Если россиянам удастся захватить Курахово, то это будет означать, что выпрямив линию фронта, враг бросит все силы на Покровск. Очевидно, что они не будут перебрасывать силы и средства для наступления на Запорожском направлении, или где-то еще. То есть, обезопасив себе южный фланг, россияне направляют свои силы на Покровск. Захватом Покровска опять же страхует южный фланг и разворачивается на север - в тыл Торецка, Часового Яра в направлении на Константиновку. Впрочем, до этого им еще нужно дожить. Поскольку с такими потерями, как они имеют ежедневно, им может и не хватить ресурсов", - рассказал Лакийчук.

Он также добавил, что ежедневные потери россиян резко увеличиваются. Это в свою очередь может повлиять на их темпы наступательных операций.

"Потери россиян уже достигли более 2000 оккупантов ежедневно. Сегодня уже 1700 россиян. Пусть конечно российские генералы думают, хватит ли им личного состава для проведения наступательных операций, но с такими потерями их планы могут быть разрушены", - подытожил эксперт.

РФ может захватить два крупных города на Донетчине: названа главная опасность
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко заявил, что российская армия готовится к наступлению в Запорожской области, накапливая силы и перегруппировывая личный состав и технику, при этом осуществляя ежедневные атаки пехотными группами.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что Силы обороны Украины сковали на Курском направлении около 50 тысяч российских военных.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты изменили свою тактику на фронте и пытаются продвигаться, выбивая украинских бойцов с занятых позиций. Теперь россияне не штурмуют крупные города, а просто обходят их.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", указано на сайте центра.

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