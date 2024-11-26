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Поставки бракованных мин на фронт: в Минобороны сделали громкое заявление

Алексей Тесля
26 ноября 2024, 11:49
956
Будет усилен контроль качества на всех этапах – от производства до хранения и доставки, говорят в МО.
Минобороны, боеприпасы
В Минобороны прокомментировали поставки некачественных боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/UOP_Official

Главное:

  • Расследуются причины нештатного срабатывания 120-мм мин
  • Проблемы могли возникнуть из-за некачественных пороховых зарядов

Третью неделю Министерство обороны Украины расследует причины нештатного срабатывания боеприпасов - 120-мм минометных мин.

"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны ничего не делает или не реагирует на поступающую от военных информацию или появляющуюся, в частности, в СМИ", – рассказали в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается, что временно прекращено использование и выдача определенных партий боеприпасов из-за неисправностей. Все подозрительные боеприпасы изъяты для проверки, вместо них будут использованы мины импортного производства.

Предварительное расследование показало, что проблемы могли возникнуть из-за некачественных пороховых зарядов или нарушений условий хранения, которые повредили боеприпасы. Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство.

В Минобороны обратили внимание на то, что заказчиком боеприпасов является оно, но исполнителем государственного заказа выступает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, планируется усилить контроль качества на всех этапах – от производства до хранения и доставки на фронт. При этом также проверят мины других калибров, чтобы убедиться в их соответствии стандартам качества, добавили в МО.

Скандал с поставками бракованных боеприпасов

Ранее появились данные о том, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

По данным украинских бойцов, они получили партию минометных мин калибра 120 мм, которые не разрываются. На 10 выстрелов только 1 разрыв. Минометчик предполагает, что причиной является некачественный тротил внутри мин.

Другой проблемой являются некачественные "вышибные" к этим минам. Порох, используемый в них, не сгорает и мина падает в 10-50 метрах от миномета. Кроме того, большое количество "вышибных" вообще не срабатывает, что приводит к необходимости разбирать миномет и доставать мину.

Смотрите видео - на фронт отправили бракованные мины:

Ранее сообщалось о том, что Украина начала производство снарядов натовского калибра. Производство военной продукции к концу 2024 года должно увеличиться втрое.

Напомним, ранее Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ. Снаряды из первого проекта инициативы, согласно сообщениям, уже должны были бы поступить на поле боя.

Как сообщал Главред, недавно военные, разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3. Замечается, что соотношение 1:7 было еще в июне.

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Что такое Министерство обороны Украины?

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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