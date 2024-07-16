Разница в выстрелах сократилась, Россия почувствовала 'снарядный голод' - СМИ

России существенно не хватает боеприпасов, чтобы хаотично забрасывать позиции ВСУ, как это было ранее.

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Разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3. Тем не менее враг почувствовал первый снарядный голод, пишет Обозреватель со ссылкой на источники среди военных.

Отмечается, что соотношение 1:7 было еще в июне.

"15 тысяч снарядов выпускаем мы, 45 - оккупанты. До июня было 1 к 7. И причина не в том, что у нас увеличилось количество снарядов, а то, что враг испытывает их недостаток, несмотря на помощь от Северной Кореи и Ирана", - добавляют военные.

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По информации военных, у оккупантов также есть проблемы с порохом и запалами.

Если раньше россияне использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина - 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ - 45 тысяч, уточняет, в свою очередь, РБК-Украина, ссылаясь на закрытые данные Генштаба.

Россияне используют около 1300 FPV-дронов за сутки. Но украинские защитники запускают больше таких беспилотников.

Война в Украине - ситуация со снарядами

В июне появилась информация, что ВСУ не хватает снарядов. Это позволило оккупантам, в частности, продвинуться в районе Авдеевки. Утверждалось, что с апреля в Украину прибыло около 10 000 снарядов калибра 155-мм из США, а также 12 000 из Германии.

В то же время в Украину уже прибыла первая партия боеприпасов, закупку которых в свое время инициировала Чехия. В июле-августе должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

Тем временем в РФ отправилось 10 тысяч контейнеров со снарядами КНДР. Агрессор Россия в обмен на "помощь" поставила в КНДР технологии для развертывания шпионских спутников, а также танков и самолетов.

Однако ВСУ регулярно работают над опустошением боеприпасов россиян. К примеру, в ночь на 7 июля защитники ударили по складу с БК российских оккупантов в Воронежской области. Утверждается, что враг хранил там ракеты.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

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