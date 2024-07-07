Под Воронежем все еще смачно детонирует склад с ракетами: снаряды разлетаются по селам

В области объявлен режим чрезвычайной ситуации и эвакуация местного населения.

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ВСУ ударили по военному объекту РФ в Воронежской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

СБУ подтвердила ночной удар по складу с боеприпасами российских оккупантов в Воронежской области. Утверждается, что враг хранил там ракеты.

Как рассказали источники Суспильному, удар по военному объекту был нанесен беспилотником.

Примечательно, что враг разместил склад с боеприпасами рядом со своими населенными пунктами, в связи с чем, как свидетельствуют кадры, наблюдается падение снарядов на близлежащие поселения.

видео дня

В Службе безопасности указали, что на этих складах российская армия хранила ракеты класса "земля - земля", "земля - воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Из-за падения снарядов на прилегающую территорию продолжается эвакуация из трех населенных пунктов, объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Местные власти указали на "детонацию взрывоопасных объектов".

Мощный прилет по Воронежской области - смотрите видео на Главреде:

Скриншот Главреда

Удар по Воронежской области - основное

В ночь на 7 июля в Воронежской области после атаки беспилотника произошел пожар на складе, а жители слышали детонацию.

Местные власти признали детонацию после падения обломков БПЛА на склад в Подгорном районе области.

Несмотря на то, что чиновники называют атаку "неприятным инцидентом" и заявляют, что последствия весьма незначительны, для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов уже подготовили автобусы.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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