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Взрывы и подготовка эвакуации: в России пожар на "жирном" объекте

Анна Косик
7 июля 2024, 10:02
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В приграничной Украине Воронежской области России местные жалуются на мощные взрывы, а власти готовят автобусы для эвакуации из-за попадания дрона.
Дым от взрыва
В Воронежской области в результате атаки детонирует склад / Колаж: Главред, фото: скрины с видео

В ночь на 7 июля в Воронежской области страны-агрессора России, якобы после атаки беспилотника, произошел пожар на складе, а местные услышали детонацию. Как впоследствии сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram, произошла детонация взрывоопасных предметов после падения обломков БПЛА на склад в Подгорном районе области.

По его словам, ночью силы ПВО агрессора России обнаружили несколько беспилотников в небе над Воронежской областью. Часть из них якобы удалось уничтожить, пострадавших и погибших в результате атаки нет. Но последствий россиянам избежать не удалось.

Несмотря на то, что местные власти называют атаку "неприятным инцидентом" и заявляют, что последствия весьма незначительны, для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов уже подготовили автобусы.

видео дня
Скрин из телеграм
Скриншот из телеграм "Главред"

Сами местные жители жалуются, что в результате попадания обломков БПЛА на складе не менее 3 часов продолжается детонация, а воздушная тревога в области длилась около 8 часов.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки беспилотников по объектам РФ

Недавно три района Краснодарского края РФ подверглись атакам беспилотников. В результате этих ударов была повреждена башня связи и вспыхнули резервуары хранения топлива на нефтебазах.

Ранее пороховой завод на территории Тамбовской области РФ подвергся атаке дронов. Информацию об успешной спецоперации подтвердил источник в ГУР.

Напомним, также воинская часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. В результате атаки получил ранение вражеский разведчик.

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Воронежская область атака дронов
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