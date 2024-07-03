РФ попытается наварить "мангалы" на корабли для защиты от ударов: что известно

Российское командование, похоже, хочет противодействовать морским дронам ВСУ в Черном море. Эксперты оценили усилия.

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Россия продолжает терять флот в боях в Черном море / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба российского флота, Телеграм "Лачен пишет"

Россия обещает строить малые ракетные корабли с усиленным машинным отсеком. Это должно якобы защитить МРК от ударов морскими дронами. Однако, как пишет Defense Express, этого решения будет явно недостаточно - и россияне вернутся к старым схемам по защите судов.

Россияне объясняют это тем, что украинские катера-камикадзе якобы бьют сначала по машинному отсеку - чтобы обездвижить цель и сделать ее максимально уязвимой.

Аналитики сравнивают "новацию" россиян с броненосцами времен Первой мировой или линкорами времен Второй мировой.

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Также они предполагают, что слова российского командования о "дополнительной защите" от морских дронов ВСУ "могут остаться на уровне деклараций".

Усиление машинного отсека эти удары не предотвратит, убеждены исследователи.

По их мнению, оккупанты скорее вернутся к применению так называемых противоторпедных сетей, которые по функционалу напоминают всем известные "мангалы" на танках.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Российский флот - последние новости

По состоянию на июнь 2024 года Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

Из-за потерь россияне в последнее время патрулируют берега Черного моря возле Крыма подводными лодками проекта "Варшавянка". Все они нуждаются в ремонте, но вместо этого получили еще большую нагрузку.

Западные журналисты подчеркивали, что Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов.

"Это зловещее развитие событий для российского военно-морского командования, которое борется за сохранение того, что осталось от Черноморского флота", - говорилось в материале Forbes.

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