Черноморский флот РФ стал флотилией: Плетенчук назвал серьезную проблему оккупантов

С момента потери крейсера "Москва" Черноморский флот РФ фактически можно называть флотилией. Однако, несмотря на эту потерю, в составе флота оккупантов все еще остается значительное количество кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Чисто технически, Черноморский флот можно было называть флотилией еще с момента потери крейсера "Москва", корабля первого ранга. Практически же, в составе флота все еще остается много единиц, среди которых есть носители крылатых ракет. Да, "Циклон" был последним ракетоносителем в Крыму, но сказать, что группировка полностью отсутствует или достаточно мала, пока нельзя", - отметил Плетенчук.
По его словам, у России есть другая серьезная проблема - невозможность использовать свой корабельно-катерный состав из-за опасности выходов в море.
"Этот факт мы так же наблюдаем", - добавил спикер.
Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
Уничтожение кораблей Черноморского флота РФ - последние новости
Напомним, 19 мая стало известно о том, что в Севастополе под удар ВСУ мог попасть малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Утверждалось, что его потопили вместе с шестью оккупантами, еще 11 были ранены.
Также Генеральный штаб Украины официально подтвердил, что в ночь на 19 мая ВСУ поразили российский ракетный корабль "Циклон"
Как сообщал Главред, 21 апреля ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна". Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук раскрыл подробности удара по флоту РФ в Севастополе.
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