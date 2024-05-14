Это даже не ВСУ: еще один корабль РФ самоликвидировался

Теплоход "Михаил Ломоносов" находился на ремонте, перед началом пожара там проводились сварочные работы.

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Пожар на теплоходе Ломоносов / коллаж, Главред, фото: скриншот из видео

В стране-агрессоре, а именно Архангельске, возник пожар на теплоходе "М.В. Ломоносов", который тушили до девяти утра 14 мая. Известно, что судно находилось там на ремонте.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что на верхней палубе теплохода возникло возгорание площадью 936 квадратных метров.

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Еще в понедельник, 13 мая, загорелась верхняя палуба теплохода "М.В. Ломоносов". Дым от пожара можно было увидеть за несколько километров. Сейчас информация о пострадавших отсутствует.

Сообщалось, что пожар на теплоходе может угрожать соседнему судну. Впрочем, впоследствии российские СМИ сообщили, что удалось избежать угрозы опрокидывания пламени.

По предварительной информации, перед началом пожара на теплоходе "М. В. Ломоносов" проводились сварочные работы.

Смотрите видео, как горит корабль РФ:

Теплоход Ломоносов, пожар / скриншот из видео

Что известно о теплоходе "М.В. Ломоносов"? Научно-исследовательское судно "Михаил Ломоносов" - советское научно-исследовательское судно (НИС), пароход, построенный в Германской Демократической Республике на судостроительном заводе "Нептун-Верф". Спущен на воду 3 ноября 1956 года, сообщает Википедия.

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