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"Капитуляция флота": в ВСУ сообщили о бегстве кораблей РФ из Черного моря

Юрий Берендий
23 апреля 2024, 19:57
Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук отметил, что российское командование уже второй раз приняло решение о выводе корабля ЧФ РФ из Черного моря.
'Капитуляция флота': в ВСУ сообщили о бегстве кораблей РФ из Черного моря
Российский Черноморский флот остается "в роли жертвы" / Коллаж Главред, фото: Defence Express, скриншот из видео

Силы обороны Украины загнали российский Черноморский флот в тактический тупик. Военные корабли страны-агрессора не могут покинуть акваторию Черного моря и остаются "в роли жертвы". Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил представитель Военно-Морских Сил и Сил обороны Юга капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Он указал, что ЧФ РФ в течение долгого времени фактически находится в поиске тактических решений.

"Как не потерять остатки кораблей и одновременно не покинуть акваторию Черного моря. Потому что это уже будет капитуляция Черноморского флота. И они понимают, что надо держать лицо. Вот они его таким образом держат: усилили воздушную составляющую..." - отметил Дмитрий Плетенчук.

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Кроме того, Плетенчук рассказал о фактическом бегстве российского малого ракетного корабля "Туча" из Азово-Черноморского региона.

"Интересное событие. Они второй корабль выводят из акватории Азово-Черноморского региона. Проект "Каракурт" - "Туча". Это малый ракетный корабль, который был на испытаниях. Который так же прятался в пункте базирования в Новороссийске", - заявил представитель ВМС ВСУ.

Он отметил, что российское командование приняло решение о передислокации корабля в Азов, откуда он перейдет в Волгодонский канал и покинет акваторию Черного и Азовского морей.

Дмитрий Плетенчук также напомнил о выводе россиянами из Черного моря корабля "Амур".

По его словам факт передислокации этих кораблей из акватории Черного и Азовского морей свидетельствует о том, что враг сделал определенные выводы и, что россияне не могут проводить активные действия в Черном море.

Он также отметил, что "Амур" и "Туча" являются частью российского проекта малых ракетных кораблей "Каракурт", к которому также относятся "Аскольд", "Тайфун" и "Циклон".

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.

В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по Черноморскому флоту - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Севастополе утром в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы. Российские оккупанты утверждают, что они отбили ракетную атаку на один из кораблей, но из-за падения обломков начался пожар.

О взрывах в захваченном российскими оккупантами Севастополе рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что захватчики из РФ прикрывают свои боевые единицы судами из состава обеспечения.

Судно "Коммуна", пораженное силами обороны Украины, выполняло поисково-спасательные миссии. Для оккупантов это был важный корабль, считает аналитик Defense Express Иван Киричевский.

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