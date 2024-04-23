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Куча оружия и техника: США готовят Украине пакет помощи на 1 млрд долл. - Reuters

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2024, 19:07
Планируется, что это вооружение может быть немедленно использовано на поле боя.
Ракета, США
США скоро могут предоставить Украине пакет помощи на 1 миллиард долларов / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украина в скором времени может получить огромный пакет военной помощи от США на сумму 1 миллиард долларов. Об этом заявили американские чиновники, сообщает Reuters.

Эта помощь прибудет в рамках еще не подписанного законопроекта. В него войдут:

  • транспортные средства,
  • зенитные боеприпасы Stinger,
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем,
  • 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы,
  • противотанковые боеприпасы TOW и Javelin, а также другое вооружение.

Планируется, что это вооружение может быть немедленно использовано на поле боя.

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Военная помощь Украине от США и Британии

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

Издание Politico сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что пакет военной помощи будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерийским снарядам и средствам ПВО.

Сообщается, что Пентагон все еще вносит "последние штрихи" в новый транш и питает надежду, что сможет как можно скорее отправить технику и снаряды - сразу же после подписания документа Байденом.

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете помощи. Он сообщил, что пакет помощи будет включать в себя 400 единиц техники, 4 миллиона патронов, 60 лодок для водных рейдов, системы противовоздушной обороны и еще одну партию ракет Storm Shadow высокой точности с дальним радиусом действия.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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