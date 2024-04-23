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Сунак объявил о рекордном пакете помощи от Британии: что получит Украина

Юрий Берендий
23 апреля 2024, 18:41
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детали нового пакета помощи для Украины и упомянул о долгосрочных гарантиях поддержки.
Сунак объявил о рекордном пакете помощи от Британии: что получит Украина
Сунак объявил о рекордном пакете помощи от Британии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Укроборонпром

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом масштабном пакете военной помощи для Украины. В частности, в него войдут миллионы патронов для стрелкового оружия, сотни единиц техники и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Об этом он сказал в Варшаве во вторник на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы идем еще дальше: мы предоставим Украине дополнительные полмиллиарда фунтов, достигнув 3 млрд фунтов стерлингов поддержки за этот год. Мы предоставим им рекордно большой пакет помощи", - заявил Риши Сунак.

Он сообщил, что пакет помощи будет включать в себя 400 единиц техники, 4 миллиона патронов, 60 лодок для водных рейдов, системы противовоздушной обороны и еще одну партию ракет Storm Shadow высокой точности с дальним радиусом действия.

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"И это обозначит историческое обязательство увеличить финансирование на оборону до 2,5% ВВП... Поэтому в дополнение к нашим долгосрочным гарантиям безопасности мы предоставляем сегодня долгосрочные гарантии финансирования. По меньшей мере текущий уровень военной поддержки Украины на каждый следующий год, когда это будет нужно.", - отметил Сунак.

Также, он отметил, что это самое долговременное обязательство, которое предоставляло любое государство Украине.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Военная помощь Украине - пакет помощи от Британии

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе британского премьера отмечали, что во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправится в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов.

Позже президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выразил благодарность за выделение нового пакета помощи Украине.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Британия не планирует помогать Украине в сбивании "Шахедов", подобно ситуации в Израиле, из-за страха эскалации конфликта в Европе.

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война в Украине новости Великобритании военная помощь Риши Сунак
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