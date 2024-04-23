Зеленский поблагодарил Сунака за крупнейший пакет оборонной поддержки Украины

Президент провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Владимир Зеленский поблагодарил Риши Сунака / Коллаж: Главред, фото:president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил за выделение нового пакета помощи Украине.

"Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя", - написал Зеленский в Telegram.

Президент поблагодарил Великобританию и лично премьер-министра за "проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях".

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Кроме этого, стороны обсудили необходимость создания действенной модели конфискации активов РФ, а также обменялись ожиданиями от предстоящего Саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Военная помощь Украине: последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. Военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов.

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней. Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

Военная помощь Украине от США США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден. Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей". Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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