Когда Украина получит первый транш оружия: в Пентагоне раскрыли, что войдет в пакет

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что после подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней.

Отмечается, что значительная сумма выделена для пополнения запасов обороны США, а еще миллиарды будут использованы для закупки систем обороны США, которые, по словам украинских чиновников, очень нужны, передает New York Times.

Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

