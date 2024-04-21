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Когда Украина получит первый транш оружия: в Пентагоне раскрыли, что войдет в пакет

Юлия Закрепа
21 апреля 2024, 10:58
Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета.
Когда Украина получит первый транш оружия: в Пентагоне раскрыли, что войдет в пакет
Когда Украина получит военную помощь от США / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что после подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней.

Отмечается, что значительная сумма выделена для пополнения запасов обороны США, а еще миллиарды будут использованы для закупки систем обороны США, которые, по словам украинских чиновников, очень нужны, передает New York Times.

Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

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"У нас есть очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем перевезти (вооружение - ред.) в течение нескольких дней", - подчеркнул он.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Напомним, что в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. Украина получит пакет помощи в размере 60,84 миллиардов долларов. Общая сумма, которую предусматривает законопроект - 95 миллиардов долларов.

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины. Необходимое количество голосов он набрал в Палате представителей США. "За" проголосовали 360 конгрессменов, "против" - 58 конгрессменов.

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