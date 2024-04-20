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Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины

Ангелина Подвысоцкая
20 апреля 2024, 20:44обновлено 20 апреля, 21:22
Законопроект поддержали 360 конгрессменов, "против" высказались 58 конгрессменов.
Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины
В США проголосовали за передачу Украине замороженных активов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

В США проголосовали за законопроект №8038 о конфискации замороженных активов РФ для Украины. Необходимое количество голосов он набрал в Палате представителей США. Об этом стало известно во время заседания.

"За" проголосовали 360 конгрессменов, "против" - 58 конгрессменов.

конфискованные активы голосование
В США проголосовали за передачу Украине замороженных активов РФ / фото: скриншот

Следует отметить, что под юрисдикцию США подпадают лишь 4-5 миллиарда долларов из 300 миллиардов долларов.

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Законопроект предусматривает, что у президента США появляются полномочия применять процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей в специальные фонды - Compensation Fund, Ukraine Support Fund. Также президент будет согласовывать алгоритм передачи Украине активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами.

Предусматривается, что президент США должен подать Конгрессу отчет не позднее, чем через 90 дней после его принятия. В этом отчете должны указываться информация о тех, кто внесен в санкционный список.

Конфискация российских активов - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на третьем году полномасштабного вторжения России британские политики так и не смогли реализовать идеи по конфискации российских активов в пользу Украины из-за отсутствия достаточных оснований для таких действий. По данным Politico, эксперты по санкциям и политические аналитики считают, что Великобритания, возможно, никогда не перейдет к конфискации российских денег, поскольку политически это может быть неэффективным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в готовности западных партнеров передать Украине конфискованные российские активы.

Наиболее вероятно, доходы от замороженных активов России в странах ЕС не будут использованы на финансирование вооружений для Украины, а вместо этого направятся на бюджет или на восстановление. Изменения в рассмотрении вопроса об использовании этих замороженных $300 миллиардов российских активов ожидаются после саммита Большой семерки, заявил советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

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