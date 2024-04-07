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Заморозка $300 млрд режима Путина: у Зеленского сказали, дадут ли их на оружие ВСУ

Андрей Ганчук
7 апреля 2024, 16:54
США и некоторые страны Глобального Юга придерживаются разной позиции по поводу конфискованных у агрессора России средств, сказали в Офисе президента.
Путин, деньги
США взяли на себя лидерство по вопросу передачи Украине денег режима Путина - ОП / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Доходы от замороженных активов России в странах ЕС, скорее всего, будут направлены не на финансирование вооружений для Украины, а на бюджет или восстановление. Сдвиги в обсуждении решения о применении замороженных российских $300 млрд ожидаются после саммита Большой семерки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Владислав Власюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал, что средства РФ, которые в Европе, вряд ли пойдут на финансирование военной помощи Украине.

"Доходы от размещенных активов, это 7-8 млрд долларов в год в Европейской зоне, которые Россия генерирует из размещенных в Европейском союзе средств, я думаю, реалистично говорить, что эти средства будут использоваться либо на прямую помощь бюджету, либо на восстановление. Но вряд ли на оружие. Впрочем, это предложение тоже рассматривается", - считает чиновник.

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Также советник руководителя ОП сказал, что основная сумма заверенных суверенных активов России – более 300 миллиардов долларов США – это уже другая дискуссия. В канцелярии главы государства ожидают продвижение по данному вопросу после ближайшего саммита Большой семерки.

"Здесь есть разные позиции разных государств. Последние полгода мы так чувствуем, что лидерство взяли США за этот трек. Некоторые страны, особенно страны Глобального Юга, высказывают определенные оговорки по поводу конфискации суверенных активов, мол, это приведет к еще большему кризису в отношениях с Россией", - подчеркнул Владислав Власюк.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

Передача Украине замороженных активов России – главные новости

Запад заморозил 300$ млрд режима Путина, Украина из этих денег может получить лишь процент, сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, денежные средства могут передать, вероятно, в 2025 году.

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе, отметили журналисты Reuters. Москва будет подавать иски, но не верит в положительный результат. К тому же западный мир не видит рисков по итогам такого решения.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему страны Запада не спешат передавать Украине замороженные деньги РФ. Как объяснил глава государства, эти деньги приносят им прибыль и дают процент.

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