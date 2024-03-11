Запад заморозил 300$ млрд режима Путина: когда Украина получит деньги

Западный мир активно обсуждает передачу хотя бы процентов тех российских средств, которые были заморожены, сказал Александр Кубраков.

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Украина получит часть от конфискованых активов России в этом или следующем году - Кубраков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

На Западе активно обсуждают передачу Украине хотя бы процентов по замороженным активам агрессора России. В лучшем случае Киев получит деньги в 2024 году, однако более реально, что из дадут уже в 2025-м. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что в текущем году решения по активам России будут приняты на уровне законодательства стран-партнеров.

"Есть позиция США, есть позиция ЕС - они немного отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит", - сказал министр. видео дня

Также он добавил, что на средства можно рассчитывать, в лучшем случае и хотя бы частично, в конце этого года. Реально – уже в 2025 году.

Заморозка активов России на Западе и передача их Украине

Президент Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных активов России. Как полагает гарант, подобный шаг стран-партнеров будет болезненным для Москвы ударом.

США поддержали конфискацию замороженных активов России, написали журналисты Bloomberg. Администрация Байдена намерена согласовать с Европой, где хранятся около 200 миллиардов российских денег, план передачи этих средств Украине.

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе, говорится в материале Reuters. В Москве понимают, что средства будут заморожены, а эксперты не видят рисков для стран западного мира в данной ситуации.

Конфискованные активы РФ Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

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