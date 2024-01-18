У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

Для стран Запада, которые передадут активы агрессора России Украине, нет никаких финансовых рисков, считают аналитики агентств Moody's и S&P Global.

https://glavred.info/world/u-putina-pomahali-ruchkoy-300-mlrd-na-zapade-v-reuters-uznali-detali-10534154.html Ссылка скопирована

У Путина ждут конфискации 300 миллиардов долларов на Западе в пользу Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В Кремле фактически уже попрощались с активами в размере 300 миллиардов долларов, которые были заморожены после полномасштабного нападения России на Украину. Российские власти будут подавать иски, но сами не верят в положительный для Москвы результат. К тому же на Западе считают, что никаких рисков для стран по итогам принятого решения не будет.

Как сообщает Reuters, Москва практически смирилась с тем, что замороженные активы на Западе будут потеряны.

"В глубине души все уже попрощались с резервами. Конечно, будет (юридический процесс). Это своего рода ритуал", - рассказал журналистам один из источников, который знаком с позицией правительства РФ и Центробанка. видео дня

Второй источник придерживается аналогичной точки зрения – Москва фактически смирится, поскольку страны Европы уступят давлению США.

Третий источник сказал, что России не удастся предотвратить конфискацию своих активов, однако в ответ Кремль может присвоить западные активы на территории своей страны и разорвать отношения с "недружественными государствами".

Рисков для стран Запада не будет

Аналитики кредитно-рейтинговых агентств Moody's и S&P Global пришли к выводу, согласно которому страны, чьи суверенные облигации были куплены РФ, не будут считаться дефолтными в том случае, если будет принято решение о конфискации российских 300 миллиардов долларов.

Специалисты не согласны с российским Центробанком, который считает, что Франция, Германия, Великобритания и другие государства столкнутся с ситуацией, если конфискуют активы России.

"Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран", - подчеркнул старший вице-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.

Конфискация активов РФ на Западе в пользу Украины

Осенью государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что Запад ищет способ передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. По словам дипломата, Москва должна быть наказана, иначе будет опасный прецедент, который будет сигналом другим агрессорам.

Президент Владимир Зеленский 6 января призвал Запад к передаче Украине $300 млрд активов РФ. Украинский гарант считает, что такой шаг со стороны стран-партнеров станет болезненным для Москвы ударом.

Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов России, которые должны пойти на восстановление Украины. Согласно данным Bloomberg, администрация Байдена хочет согласовать план с Европой, где хранятся около 200 миллиардов российских денежных средств.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.