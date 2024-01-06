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Передача Украине $300 млрд активов РФ: Зеленский призвал Запад к решительному удару

Андрей Ганчук
6 января 2024, 12:01
Конфискация замороженных активов в пользу Украины станет болезненным ударом по России, страны G7 должны принять нужное решение, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Россия
Запад должен передать замороженные активы России Украине - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Агрессор Россия безразлично относится к человеческим жизням, но собственные деньги для Москвы важны. Потеря замороженных 300 миллиардов долларов и передача их Украине станет весомым ударом для Кремля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что замороженные российские активы за границей должны быть переданы на поддержку Украине. Такой шаг станет исторической возможностью заставить государство-террорист заплатить за свое зло.

"Российские элиты и руководство безразличны к человеческим жизням, но более всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", - сказал Зеленский.

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Украинский гарант акцентировал внимание на том, что это станет справедливым и законным решением, а также сигналом другим потенциальным мировым агрессорам.

"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Конфискация замороженных активов РФ в пользу Украины

США и Европа ищут способ передать Украине $300 млрд российских активов, говорил осенью государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен. По его словам, если Москва не будет наказана, прецедент станет опасным сигналом другим агрессорам.

Директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев в интервью Главреду сказал, что Украина может рассчитывать на процент от замороженных активов РФ. Как полагает эксперт, заявление Блинкена – политическая риторика.

США предлагают согласовать план конфискации российских $300 млрд, написали журналисты Financial Times. В частности, американцы предложат алгоритм передачи активов Украине 24 февраля на встрече представителей стран Большой семерки.

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Владимир Зеленский Большая семерка война России и Украины
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