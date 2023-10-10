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Получит ли Украина $300 млрд замороженных активов РФ: Золотарев оценил перспективы

Анна Ярославская
10 октября 2023, 01:31
Чтобы слова Блинкена стали реальностью, его позиция должна поддерживаться ведущими адвокатами и финансовыми экспертами.
Андрей Золотарев
Андрей Золотарев оценил шансы того, что Украина получит замороженные активы РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, открытые источники

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка и европейские партнеры изучают правовые основания для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Речь идет о 300 миллиардах долларов. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев оценил шансы того, что Украина действительно получит эти деньги.

"Блинкен – политик. И если бы его позиция поддерживалась ведущими адвокатами, финансовыми экспертами, то это могло бы стать реальностью", - сказал Золотарев в интервью Главреду.

По его мнению, пока что экспертное мнение говорит о том, что в лучшем случае Украина может получить проценты от использования замороженных активов.

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"И, собственно, объем этих активов в последнее время сократился, и сумма под санкциями уже куда меньше. Потому пока это чисто политическое заявление. Ведь заявлять о сокращении поддержки Украины из-за избирательной кампании в США ни Блинкен, ни Байден не станут", - считает политолог.

Как сообщал Главред, по данным издания Politico, США подготовили тайную версию стратегии помощи Украине. Она предусматривает кучу различных реформ, одна из которых - переход войска на стандарты НАТО.

Отмечается, что поддержка Запада может зависеть даже от снижения уровня коррупции. Именно коррупцию там рассматривают как реальную угрозу. Сообщается, что тайный документ втрое больше публичной версии, которую опубликовал Госдеп.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое". При этом, по его словам, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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