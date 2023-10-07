Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев

Если Запад снизит поддержку, Россия повторит в Украине сценарий Чечни, считает Андрей Золотарев.

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Россия зимой может пойти в новое наступление, если помощь США сократится - Андрей Золотарев / Главред

На днях Палата представителей США впервые в истории отправила в отставку спикера-республиканца Кевина Маккарти, что усилило раскол внутри республиканской партии на фоне скандального голосования за оборонный бюджет США, который включает в себя и поддержку Украины.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, как политический кризис в США повлияет на ход войны в Украине, почему Путин рассчитывает на Трампа в Белом доме и при чем тут Илон Маск, а также чем Украине грозит сокращение помощи от Запада.

В чем реальная причина отставки спикера палаты представителей, которую инициировали республиканцы, и чем эта ситуация опасна для Украины?

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В Соединенных Штатах чаще президенты уходят по импичменту, чем спикеры теряют свое кресло. В последний раз спикера попытались сместить (но безуспешно) еще в 1910 году, и нынешняя ситуация действительно беспрецедентная. Сейчас, фактически, мы можем говорить о том, что в Штатах уже нет двухпартийной системы, а Соединенные Штаты по сути столкнулись с ситуацией большого политического землетрясения. И его последствия не ограничиваются только тем, что часть республиканцев обвинила Маккарти в том, что он "снюхался" с демократами. Это публичная причина, но это прямое указание на то, что будущая президентская кампания будет беспрецедентно жесткой, и с последствиями, которые мы до сих пор не можем просчитать.

В этой ситуации вопрос Украины может уйти с первого плана. Для нас это самое опасное, поскольку договоренности Байдена и Маккарти относительно того, что законопроект о помощи Украине оформят отдельно, фактически обнулены. Нравится это кому-то или нет, но это новая политическая реальность, с которой нам приходится иметь дело, и она может очень болезненно отразиться на масштабах военной, и прежде всего, экономической помощи. По военной помощи еще работают программы, и в ближайшие месяцы она не будет свернута, как некоторые опасаются, хотя и имеет тенденцию к сокращению. Однако это касается не только Соединенных Штатов, но и остальных наших партнеров. А вот экономическая помощь может радикально уменьшиться. Некоторое время назад мы слышали чуть ли не о 26 млрд бюджетной поддержки Украины, а теперь это под большим вопросом.

В этой ситуации, скорее всего, Байден выйдет с обращением о необходимости поддержки Украины. Ведь если брать во внимание социологию, то она показывает сокращение количества американцев, выступающих за военную помощь Украине. И с общественным мнением, особенно накануне праймериз, не считаться нельзя. Поэтому Байден попытается убедить американцев.

Ясно другое – военная помощь сократится, и нет представления о том, какой будет экономическая финансовая помощь. Ведь по сути собственными доходами госбюджета мы покрываем только половину трехтриллионных расходов. И до сих пор, за счет тех денег, которые выделяют Соединенные Штаты Америки и другие наши партнеры, удавалось финансировать бюджетную сферу, а теперь это оказывается под вопросом. А поскольку гривну отпустили в свободное плавание, это крайне тревожный сигнал. И это если не упоминать о таких банальностях, как повышение тарифов на газ и электроэнергию, которых от нас требуют партнеры, что явно очень больно может ударить по карманам украинцев.

Поэтому ситуация в Соединенных Штатах для нас крайне тревожная. Большой Запад, то есть Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны Европейского союза – фактически стратегический тыл Украины. И в этом тылу наблюдаются проблемы.

В самих Соединённых Штатах хватает проблем, начиная от расовых, социальных до экономических – это далеко не Земля обетованная. Достаточно отъехать от Нью-Йорка на 80 км, в город Трентон, который некогда был развитым индустриальным центром, то сегодня это абсолютно депрессивный город с населением в 100 000 человек. Деиндустриализация очень больно ударила по США, и в глубинке, где обитают реднеки, классические американцы, тяжело пашут, платят высокие налоги при относительно невысоких зарплатах. И лозунг трампистов "Make America great again" об экономическом национализме, который должен определять политику государства, упадёт на благодатную почву. А это нам ничего хорошего не сулит.

А насколько вероятен сценарий, что республиканцам удастся надолго заморозить помощь Украине? Ведь нынешний бюджет рассчитан максимум на полгода.

Пока в Белом доме команда Байдена, помощь не будет свернута. Возможности по оказанию помощи Украине, так или иначе, есть, но эта помощь будет иметь четкую тенденцию к сокращению. Недавнее заявление Байдена о том, что он дал все, что просил Зеленский, настораживает. Я очень рассчитывал на то, что все-таки будет принят законопроект о поддержке Украине, поддержанный обеими палатами Конгресса США еще в начале года, но о нем уже как-то и не слышно. И как раз вопрос о поддержке Украины может стать одним из ключевых вопросов в информационной повестке дня будущей избирательной кампании.

Не думаю, что и республиканцы тоже полностью свернут поддержку, ведь это реноме и престиж Америки, но если победят республиканцы, то финансовая и военная помощь будет носить очень ограниченный характер.

Как эта ограниченная помощь может выглядеть?

Как до войны, когда ВСУ давали по сути оружие, которое в лучшем случае пригодилось бы для партизанской, диверсионной войны. Возможно, все вернется к поставкам запчастей для тех же Bradley, Abrams, артиллерийских орудий, боеприпасов. Но о том, что американцы перевооружат украинское ПВО и ВВС, если победят республиканцы, не стоит даже и мечтать. К сожалению, такие республиканцы, как сенатор Маккейн, остались в прошлом.

Как в этой ситуации можно расценивать заявление Джона Кирби о результатах ВСУ в течение 6-8 недель? Ведь помощь и результаты – это взаимосвязанные вещи.

Логика американцев была такой: вы просите танки, бронетехнику, мы вам это дадим, но рассчитываем, что к осени вы сможете говорить с русскими на гораздо лучших переговорных позициях. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан еще год назад говорил о том, что Киев должен ставить более реалистичные цели в войне. Его, конечно, за подобные заявления на "Миротворец" не внесли, но на них стоило обращать внимание.

По большому счету, Соединенные Штаты в значительной степени своих целей добились. Они сплотили своих союзников, фактически перезагрузили и на годы вперед обеспечили ВПК Штатов заказами, а также нанесли колоссальный по мощности удар по позициям России на энергорынке Европы. Поэтому, в принципе, контролируемый конфликт средней интенсивности вполне устраивает Вашингтон. Вопрос в другом – я всегда говорил, что давали ровно столько оружия, чтобы продержаться, но не победить на поле боя. Поэтому мы критически зависим от доброй воли наших партнеров – к сожалению, за полтора года было сделано слишком мало для того, чтобы заместить вооружением украинского производства какие-то виды вооружений, которые мы получали от наших партнеров. Можно сколько угодно мечтать о производстве средств ПВО, но любая идея должна стоять обеими ногами на твердой почве. А у нас до сих пор дефицит минометов, то есть самого примитивного артиллерийского вооружения. И если Запад начнет сокращать военную помощь, это поставит нас перед необходимостью замораживать войну.

То есть таким образом нас будут пытаться дожать до какого-то "похабного мира", поскольку любое замораживание войны может оказаться в пользу России. Собственно, как это уже было в первую Чеченскую войну, когда после захвата Грозного чеченскими отрядами были вынуждены подписать хасавюртовские соглашения, но через несколько лет, собравшись с силами, русские вернулись и началась вторая Чеченская война, где расклад получился несколько иной. Поэтому в наших реалиях заморозка войны – это по сути обречение себя на продолжение войны. Поэтому здесь можно понять позицию президента Зеленского, который резко негативно относится к этой идее.

Для нас нынешняя ситуация является очень опасной еще и потому, что союзники смотрят на Соединенные Штаты. Если Соединенные Штаты начнут сворачивать поддержку, даже не прекращать, то же самое будут делать и в Европе.

И когда я говорил о проблемах Соединенных Штатов, то аналогичные проблемы есть и в ЕС. А политики там очень сильно зависят от общественного мнения. Пока количество тех, кто поддерживает оказание военной помощи Украине в США и на Западе выше, но количество сторонников снижается. Республиканцы, учитывая то, каким ярким популистом является Трамп, играет на общественных настроениях, продавая простые решения сложных проблем. Но на фоне общих расходов Штатов (американцы только на обслуживание госдолга США ежегодно тратят около триллиона долларов) помощь Украине не является чем-то отягчающим.

А заявления Илона Маска о Зеленском и Украине – это тоже подыгрывание республиканцам, или он уже сам готовится к участию в будущих выборах?

Маск родился в ЮАР и стать президентом США, не меняя законодательную базу, он не может. Илон Маск – это ЛОМ (лидер общественного мнения. – Главред) мирового масштаба. Как и многие гениальные люди, он по жизни фрик, и от того, что в Украине его подвергнут анафеме, ему ни холодно ни жарко. Но для мира его мнение это – показатель. Повестка дня стала более радикальной по отношению к Украине и ее политическому руководству. И это задает тренд. А поскольку для Украины вопрос коррупции стал инструментом управления, то наверняка, учитывая факт приближающейся избирательной кампании в США, вопрос украинской коррупции будет бросать тень на демократов. Конечно, Маск может оказывать республиканцам поддержку, в том числе как трендмейкер – это ему по силам. И его последняя активность в медиа льет воду на мельницу Трампа.

А Россия может иметь к этому отношение?

Россия может подливать масла в огонь, тиражировать те или иные месседжи. Не будем забывать о том, что пропагандистская сеть России выходит далеко за ее пределы, поэтому она может разгонять выгодные ей тезисы, корректировать повестку дня. И не секрет, что Путин делает ставку на приход Трампа к власти – он думает, что с минимумом поддержки это позволит ему продиктовать свои условия Украине.

Путину это удастся, или все-таки Трамп, придя в Белый дом, может изменить свое мнение, как это было в прошлый раз?

Вполне возможно, что Трамп изменит свое мнение, поскольку мы забываем о таком факторе, как глубинное государство. В США существует очень много предохранителей от инициативных дураков. Поэтому я надеюсь, что радикально вопрос поддержки Украины не решится. Но тренд на сокращение военной и финансовой помощи Украине уже сейчас просматривается вполне определенно.

Как в контексте сокращения помощи можно расценивать заявление госсекретаря Блинкена о поиске путей передачи конфискованных российских активов Украине? Может ли это произойти в ближайшее время, и какие могут быть варианты передачи этих средств, если за полтора года этого не сделали?

Блинкен – политик. И если бы его позиция поддерживалась ведущими адвокатами, финансовыми экспертами, то это могло бы стать реальностью. Пока экспертное мнение говорит о том, что в лучшем случае Украина может получить проценты от использования замороженных активов. И, собственно, объем этих активов в последнее время сократился, и сумма под санкциями уже куда меньше. Потому пока это чисто политическое заявление. Ведь заявлять о сокращении поддержки Украины из-за избирательной кампании в США ни Блинкен, ни Байден не станут.

Если США на фоне выборов сократят помощь, насколько сильно это может растянуть войну во времени?

Прежде всего, это поставит ВСУ в очень тяжелую ситуацию, поскольку значительная часть техники, артиллерии поставлена западными партнерами. Россия попытается использовать этот шанс и решить все на поле боя. Потому я не исключаю, что на фоне таких новостей Россией будет предпринята еще одна попытка большого наступления.

Что бы там не говорили, но возможности накопить резервы у РФ еще сохраняются – их ВПК еще худо-бедно, но производит 2 миллиона снарядов в год. Да и, в конце концов, 200 танков, хоть это и не сравнить с объемами, которые были у СССР 80 лет назад, когда Челябинский тракторный завод шлепал по 25 Т-34 сутки, но РФ еще делает. Кроме того, они расконсервируют старые советские танки и доводят их до относительно боеспособного состояния. Но танк, даже если он старый – это все равно танк, и не дай бог встретиться с ним в поле.

Новости о послаблении помощи Украине лишь подогревают рвение России "дожать" Украину. Поэтому попытка наступления – это вполне ожидаемый сценарий этой зимой. А весной будет уже другая реальность.

Правильно ли я понимаю, что если сейчас начнется сокращение поддержки, то это можно считать показателем настроя Запада на попытку усадить Украину за стол переговоров с Россией?

Да. Форма "мир в обмен на территории" любима некоторыми европейскими и американскими политиками, но насчет того, что это сделка с дьяволом, никто, к сожалению, не рефлексирует. А пример Армении наглядно показывает, что надежда на "доброго дядю", не важно, из Кремля он или из Вашингтона, оборачивается большой трагедией.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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