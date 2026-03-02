"Что-то у них несется": Позитив заговорил о романе бывшей жены и Потапа

Артист продолжает общаться со своей бывшей возлюбленной.

Позитив прокомментировал отношения бывшей жены с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Андрийчук, Потап

Позитив рассказал про общение с бывшей женой

Артист ответил на слухи о ее романе с Потапом

Известный артист Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) рассказал о своих отношениях с бывшей женой Анной Андрийчук. Сейчас рэпер состоит в браке с Юлией Сахневич, но все еще поддерживает общение с экс-супругой, сообщил он в программе "Ранок у великому місті".

Позитив отметил, что Анна сейчас живет за границей, однако они поддерживают связь. Отношения между бывшими супругами остались теплыми, несмотря на разрыв.

"Раз в год, наверное. На день рождения, что-то по работе где-то. Не очень сильно, но очень позитивно все. Она сейчас за границей", — поделился рэпер.

Позитив и Анна Андрийчук / фото: instagram.com, Позитив

Также артист неожиданно прокомментировал слухи о том, что у Андрийчук были отношения с его бывшим продюсером Потапом, который сейчас тоже живет за границей. Позитив не стал утверждать, что у артиста и его экс-супруги был роман, однако подтвердил, что они продолжают работать вместе.

"Она работает с ним. Там многие из наших с ним работают. Поэтому сейчас что-то у них там несется, я не знаю. Я не узнавал, я только поздравлял с днем рождения и меня поздравляли с рождением ребенка и все", — поделился рэпер.

Потап живет за границей / фото: instagram.com, Потап

Позитив — личная жизнь

После официального развода с дизайнером Анной Андрийчук в 2021 году, который артист назвал "сложным, но необходимым опытом", Позитив долгое время скрывал новые отношения. В 2024 году певец официально подтвердил союз с танцовщицей Юлией Сахневич, отметив, что именно она стала для него "тем самым человеком". На сегодняшний день пара состоит в официальном браке.

Потап / инфографика: Главред

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

